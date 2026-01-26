El gobierno español reforzará los juzgados de Valls y el Vendrell

El gobierno español creará 91 plazas de juez en Cataluña durante el 2026 de un total de 500 en España. Son plazas para reforzar los tribunales de instancia, audiencias provinciales y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En el Camp de Tarragona se verán beneficiados los juzgados del Vendrell y de Valls.

En un comunicado, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Corts ha subrayado que se trata de la mayor ampliación de la planta judicial en un año de la historia, y ha argumentado que es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, ya que permite crear una plaza judicial sin crear un juzgado completo. Con esta ampliación, la plantilla en Cataluña crecerá un 10,5%. De las 91 plazas, 73 serán para tribunales de instancia, 17 para audiencias provinciales y una para el TSJC.

El nuevo modelo permite crear una plaza judicial por unos 100.000 euros, por los 500.000 que cuesta crear un juzgado tradicional. La creación de 500 unidades judiciales proyectadas para el 2026 tendrá un coste de 55,7 millones de euros, mientras que con el anterior sistema hubiera costado 260 millones.

De las 91 nuevas plazas, 73 serán para tribunales de instancia, 17 para audiencias provinciales (14 para Barcelona y 3 para Gerona) y una para el TSJC. Entre los tribunales de instancia que se verán reforzados hay los de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Gavà, Terrassa, Girona, Lleida, el Vendrell, Valls y Manresa.

Del total de 500 nuevas plazas para todo el país, 363 serán para los tribunales de instancia, dos para el Tribunal Central de Instancia, y 85 para órganos colegiados como las audiencias provinciales (71), los tribunales superiores de justicia (7), la Audiencia Nacional (4) y el Tribunal Supremo (3). Las 50 restantes serán para plazas de adscripción territorial, destinadas a un lugar concreto, pero que se pueden mover en función de los cambios en las cargas de trabajo en sus tribunales.

En total, la planta judicial actual, que cuenta con 5.876 plazas, crecerá un 8,5% en sólo un año en el Estado y un 10,5% en Cataluña.

El Ministerio ha remarcado también que la distribución de las nuevas plazas se ha realizado atendiendo criterios objetivos como la litigiosidad y la población de cada comunidad autónoma, y teniendo en cuenta los informes de carga de trabajo del Consejo General del Poder Judicial y las propuestas de las mismas comunidades con la competencia transferida y de los tribunales superiores de justicia. Las autonomías que más plazas tendrán serán Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana.