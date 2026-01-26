Los Bombers atienden 317 avisos por viento entre ayer y hoy en el Camp de Tarragona

Imagen de un árbol caído al tejado de una masía en la TP-7225 entre Reus y el Morell.Bombers

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat han atendido, desde las 20 horas del domingo hasta las 09.00 h. de la mañana, 317 avisos por viento en el Camp de Tarragona y 10 en las Terres de l'Ebre, la mayoría de ellos por árboles caídos. La demarcación se encuentra en alerta por el Ventcat.

Entre los servicios destacados está la caída de una árbol de grandes dimensiones en el CAP de Picamoixons, el cual ha provocado desprendimientos en la zona de las escaleras. También han salido por un árbol en la AP-7 en Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant que obligaron a cortar la circulación durante un rato ayer a las ocho de la noche.

También hicieron actuaciones en Vilallonga del Camp; en el Morell por un árbol caído en una masía de la TP-7225; en la carretera T-343 en l'Argentera; en el Camino del Burgar de Reus; en la TP-7225; y en la TV-2236.

Esta mañana de lunes, de las 07 horas hasta las 09 horas, han atendido 80 servicios, 60 de los cuales en el Camp de Tarragona. Uno de los árboles caídos cortaba el acceso al centro escolar de La Salle en Tarragona. También se ha hecho otro servicio en el Camino del Burgar de Reus, en Sant Salvador y en el Camino de la Rominguera d'Alcover.

El número de actuaciones totales se ha elevado a 317 en el Camp de Tarragona por las fuertes rachas de viento. Una de las actuaciones más destacadas ha estado que el viento ha levantado varias placas metálicas de la gasolinera Repsol de Cornudella de Montsant. Según explica Bombers, han retirado las placas levantadas y han alertado para que los propietarios reparen el resto, puesto que están sueltas y en peligro de caer.

En Reus ciudad, la Guardia Urbana ha recibido varios avisos por incidencias a causa del viento. Muchos de ellos por la caída de árboles encima de vehículos, problemas con alguna persiana o la caída de un muro en la calle Clos de Mestres.

El Servei Meteorològic de Catalunya activó ayer los avisos por viento en la demarcación de Tarragona, con especial incidencia en el Baix Camp, el Alt Camp, el Priorat y la Conca de Barberà, donde el aviso está, moderado, y el Tarragonès y el Baix Penedès, donde el riesgo es alto. Se prevén rachas que pueden superar los 72 kilómetros por hora, especialmente durante la mañana.