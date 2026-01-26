Adiós a la ventolera en Tarragona: el tiempo que hará en la demarcación los próximos días

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Después de un fin de semana marcado por el fuerte viento, la situación meteorológica en la demarcación de Tarragona empieza a normalizarse. Desde el sábado, las rachas intensas han provocado numerosas incidencias, especialmente por caída de árboles y elementos en la vía pública. En total, los Bomberos han atendido 317 avisos en el Camp de Tarragona entre ayer y hoy, la mayoría relacionados con el viento. En este sentido, Protección Civil ya ha dado por finalizado el episodio de ventoleras.

Según el Meteocat, el tiempo continuará inestable los próximos días. Este lunes, después de una mañana más tranquila, a partir de media tarde aumentará la nubosidad desde el oeste y el cielo acabará quedando muy nublado o cubierto también en Tarragona. Por la noche pueden llegar algunas precipitaciones débiles, especialmente en el interior de la demarcación. Las temperaturas máximas subirán ligeramente, mientras que el viento volverá a soplar de componente oeste con rachas moderadas y localmente fuertes, sobre todo en el litoral y prelitoral sur.

El martes se prevé un día mayoritariamente nublado, con precipitaciones débiles y dispersas que podrán afectar puntos del interior y del sur de la demarcación, sobre todo a partir de la tarde. Las lluvias serán en general poco importantes. Las temperaturas se mantendrán ligeramente más altas, pero el viento volverá a ganar protagonismo en el litoral, con rachas moderadas a fuertes de componente sur y oeste, especialmente entre media mañana y la noche.

El miércoles el tiempo continuará variable. Por la mañana predominarán las nubes medias y altas, y a partir del mediodía aumentará la nubosidad, con precipitaciones débiles en la mitad sur, que podrán afectar también las comarcas tarraconenses. Las temperaturas bajarán ligeramente, tanto las mínimas como las máximas. El viento soplará de oeste y suroeste, entre flojo y moderado, con golpes más fuertes en el litoral.

En conjunto, Tarragona deja atrás la ventolera más intensa, pero empieza una semana de tiempo inestable, con nubes, algunos chaparrones y episodios puntuales de viento, sin que, de momento, se prevean situaciones meteorológicas extremas.