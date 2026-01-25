Protección Civil mantiene la alerta por fuerte viento en Tarragona este domingo

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

El Servicio Meteorológico de Cataluña mantiene los avisos por viento este domingo a la demarcación de Tarragona, con especial incidencia en el Baix Camp, el Alt Camp, el Priorat y la Conca de Barberà, donde el aviso es moderado, y en el Tarragonès y el Baix Penedès, donde el riesgo alto. Se prevén rachas que pueden superar los 72 kilómetros por hora, especialmente durante la mañana.

En este contexto, Protección Civil mantiene activado en fase de alerta el plan especial por riesgo de viento (Ventcat), ante la previsión de golpes fuertes de viento que han afectado desde el sábado por la noche varios puntos del litoral y el prelitoral catalán. El domingo, el viento de componente oeste quedará más restringido al Penedès, mientras que de cara al lunes podría extenderse a zonas de montaña.

Además del viento, Protección Civil también ha decidido mantener la alerta del plan especial para nevadas (Neucat) por la previsión de nieve durante las próximas horas y a lo largo del domingo, sobre todo en el Alt Empordà. Según ha informado en un comunicado, el episodio de nieve será más intenso en el extremo nordeste del país durante la noche, con una cota en torno a los 600 metros, aunque puntualmente podría bajar hasta los 300 metros, con gruesos de unos dos centímetros.

Durante el día del domingo, las precipitaciones en forma de nieve se concentrarán principalmente en la Vall d'Aran, el Pallars, el Alta Ribagorça, el Alt Urgell y el Ripollès, donde el grosor de nieve podría llegar a los 10 centímetros a partir de los 900 metros.

La nieve acumulada a lo largo del fin de semana ha obligado a cortar varias carreteras del país, como la B-221 en Montmaneu (Anoia), la GIV-5201 entre Arbúcies y Viladrau, la BV-4031 entre Castellar de n'Hug y Toses, la BV-4241 en Berga, la C-135 entre la Ardilla y Rupit i Pruit y la BV-4024 en Guardiola de Berguedà.

Con respecto a las incidencias, el teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 20 horas un total de 1.050 llamadas, correspondientes a 635 incidentes relacionados con el temporal de nieve, viento y lluvia en Cataluña. La mayoría de las llamadas se han hecho desde el Solsonès, el Baix Camp, el Moianès, Anoia, Osona, el Berguedà y la Cerdanya. En paralelo, los Bomberos de la Generalitat han atendido 256 servicios vinculados con la perturbación, entre los cuales el rescate de personas atrapadas por la nieve en la carretera BV-4031, entre Castellar de n'Hug y la Molina.