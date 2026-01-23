Estos son los mejores planes para hacer en Tarragona el fin de semana

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

El fin de semana llega cargado de propuestas a la demarcación de Tarragona, con opciones para todos los gustos y edades. La gastronomía tradicional, las fiestas populares y las ferias de invierno marcan una agenda donde destaca especialmente la Gran Fiesta de la Calçotada de Valls, pero también celebraciones arraigadas como Sant Antoni, fiestas mayores de invierno y grandes citas culturales y lúdicas.

Valls, capital del calçot

Valls vivirá este domingo una de las jornadas más emblemáticas de su calendario con la celebración de la Gran Fiesta de la Calçotada, una cita que convierte la ciudad en el epicentro de la gastronomía catalana y que cada año atrae miles de visitantes. Desde primera hora de la mañana, las calles se llenarán de ambiente festivo con pasacalles, demostraciones de cocción de calçots a la brasa y concursos tradicionales como el de cultivadores, el de salsa de la calçotada o el popular concurso de comida calçots, que se celebrará al mediodía.

Uno de los grandes reclamos será la degustación popular, que permitirá disfrutar de una auténtica calçotada salsa tradicional, pan, vino y productos del territorio. La jornada se completará con música en directo, espacios para hacer carne y longaniza a la brasa, puestos de productos locales y la participación de los grupos castellers Joves Xiquets de Valls y Colla Vella dels Xiquets de Valls. La fiesta reivindica una tradición con más de un siglo de historia y marca el momento álgido de la temporada.

Vila-seca cierra la Fiesta Mayor de Sant Antoni

Vila-seca afronta el tramo final de la Fiesta Mayor de Sant Antoni con un fin de semana intenso que combina música, cultura popular y humor. El programa incluye conciertos, festividad castellera, actividades familiares, y una noche de humor con José Corbacho, así como encuentros portadoras de gigantes, teatro y magia para poner el punto final a las celebraciones.

Torredembarra recupera San Sebastián

Torredembarra reanuda este fin de semana los actos de San Sebastián que se aplazaron por la lluvia. Las actividades se concentrarán en la plaza de Nelson Mandela, con pasadas del séquito popular, juegos infantiles, vermú musical y un tardeo gastronómico con tapas y música en directo. El domingo, la programación se completa con el Campeonato de Petanca San Sebastián.

La Pobla de Mafumet , humor y música por la Fiesta Mayor de invierno

La Fiesta Mayor del Lledó de la Pobla de Mafumet llega con una de las grandes novedades de este año: el estreno del festival de humor y circo ‘La Pobla Riu!.’ Este sábado se podrá ver el primer espectáculo itinerante y, por la noche, el concierto de Fiesta Mayor con Miki Núñez. El domingo, la fiesta continuará con pasacalles, mercadillo, vermú popular y actividades familiares.

L'Espluga de Francolí celebra la Feria de Sant Vicenç

L'Espluga de Francolí acoge la 460.ª edición de la Feria de Sant Vicenç, con un fin de semana lleno de paradas, degustaciones gastronómicas, vinos y cervezas artesanas, actividades familiares y cultura popular. El programa incluye correfuego, vermúes musicales, propuestas literarias y teatro, con el espectáculo Buena Gente de Quim Masferrer como clausura.

La Sénia mantiene viva la tradición de Sant Antoni

La Sénia celebra Sant Antoni reforzando el vínculo con el mundo del caballo, con la incorporación de una carrera de caballos como gran novedad. El fin de semana también incluye comidas populares, els Tres Tombs, actos religiosos, música tradicional y la bendición de los animales, en una fiesta que combina tradición, cultura y participación ciudadana.