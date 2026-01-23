Reanudación del servicio ferroviario en Tarragona con retrasos y poca afluencia de viajeros

El servicio ferroviario se ha reprendido en la estación de Tarragona desde primera hora de este viernes por la mañana con retrasos de entre quince y treinta minutos de media. A las siete de la mañana, pocos viajeros han cogido los primeros convoyes, los cuales iban prácticamente vacíos. La afluencia de pasajeros ha estado muy menor con respecto a la de un día normal y se ha ido incrementando de forma progresiva.

Una de las afectaciones más relevantes ha sido en la R-15, en el tren de Riba-roja d'Ebre a Barcelona de las 7.56, el cual ha acumulado una hora de retraso. Renfe ha habilitado dos autobuses para hacer el tramo entre Riba-roja hasta Reus, afectado por el último temporal. Entre los usuarios ha imperado la resignación y la comprensión por la lucha de los maquinistas.