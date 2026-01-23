MOVILIDAD
Reanudación del servicio ferroviario en Tarragona con retrasos y poca afluencia de viajeros
Renfe habilita dos buses para hacer el tramo entre Riba-roja d'Ebre y Reus de l'R-15 por las afectaciones por el temporal
El servicio ferroviario se ha reprendido en la estación de Tarragona desde primera hora de este viernes por la mañana con retrasos de entre quince y treinta minutos de media. A las siete de la mañana, pocos viajeros han cogido los primeros convoyes, los cuales iban prácticamente vacíos. La afluencia de pasajeros ha estado muy menor con respecto a la de un día normal y se ha ido incrementando de forma progresiva.
Una de las afectaciones más relevantes ha sido en la R-15, en el tren de Riba-roja d'Ebre a Barcelona de las 7.56, el cual ha acumulado una hora de retraso. Renfe ha habilitado dos autobuses para hacer el tramo entre Riba-roja hasta Reus, afectado por el último temporal. Entre los usuarios ha imperado la resignación y la comprensión por la lucha de los maquinistas.