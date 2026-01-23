Mapa de nieve este sábado en Tarragona: donde se podrán ver los primeros copos

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Este sábado el tiempo volverá a ser protagonista en la demarcación de Tarragona con un episodio de inestabilidad que podría llevar nieve débil a cotas relativamente bajas. Según las previsiones del Meteocat y el Aemet, la cota de nieve se situaría en torno a los 700 a 900 metros, hecho que abre la puerta a ver copos, sobre todo en zonas del interior.

Las comarcas con más probabilidad de registrar nieve son el Priorat, la Conca de Barberà y puntos elevados del Camp de Tarragona, así como algunas áreas del Montsià y el interior de las Terres de l'Ebro. Durante la madrugada y primera hora de la mañana del sábado se esperan lluvias débiles e irregulares que, con el descenso de temperaturas, podrían transformarse en nieve en los puntos más altos. Las temperaturas máximas rondarán los 10 °C y las mínimas se situarán cerca de los 5 °C, un contexto propicio para esta mezcla de lluvia y nieve.

El episodio llega pocas semanas después de la última sorpresa blanca, cuando varias zonas interiores de la demarcación —e incluso municipios como Tarragona o Reus- se despertaron teñidos de blanco. Aunque este sábado no se esperan acumulaciones destacables, sí que podría repetirse la estampa invernal en algunos lugares.

De cara al domingo, el tiempo tenderá a estabilizarse parcialmente, con más ratos de sol y menos precipitaciones, aunque el frío continuará y el viento soplará con cierta intensidad. Mirando ningún al inicio de la próxima semana, los modelos apuntan en la llegada de la borrasca Ingrid, que mantendrá un ambiente inestable y nuevas precipitaciones a partir del lunes, especialmente al conjunto del territorio catalán.