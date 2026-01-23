Altafulla ampliará la zona azul para evitar el colapso de las zonas residenciales

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Altafulla ampliará la zona azul a partir del próximo mes de marzo para evitar que las zonas residenciales colapsen con la llegada de visitantes al municipio. Durante el pasado verano, el consistorio acumuló varias quejas por parte de los vecinos próximos a la delimitación de Baix a Mar, que advertían de la acumulación de vehículos en las zonas residenciales de personas que trataban de evitar las más de 800 plazas de zona azul, que ahora pasarán a ser casi 1000.

La medida se acompañará de dos distintivos para los residentes, que podrán solicitar al ayuntamiento hasta el día 9 de febrero. Uno de color turquesa que identificará los vehículos de personas empadronadas y en vehículo registrado en el municipio, y uno amarillo para los que adquieran un abono anual.

«El año pasado pedimos más de 1.500 distintivos», destacaba al alcalde de Altafulla, Jordi Molinera. El alcalde también pedía cumplir con el plazo para pedir el distintivo «pronto» y facilitar administrativamente el proceso. «Después la gente también podrá pedirlo, pero queremos ser ágiles», explicaba Molinera.

Les zonas afectadas por la ampliación serán, principalmente, las calles de les Sínies y del Vinyet, y sus vías perpendiculares, Cabana y Prat, justo pasadas las vías del tren. La urbanización de los Montones no quedará afectada porque «no se han registrado quejas» y no existe necesidad de «conservación urbanística».

Beneficios

Entre las novedades, el alcalde también hacía referencia a la modificación de los horarios «después de la demanda de los comerciantes». Entre las 14.00 y las 16.00 h, la zona azul será gratuita para permitir el descanso de los propietarios de establecimientos, «especialmente» en la zona marítima.

La zona de pago estará activa entre el 28 de marzo (inicio de Semana Santa) y el 7 de abril, y entre el 19 de junio y el 20 de septiembre. El periodo máximo de estacionamiento será de cuatro horas y se mantendrán las mismas tarifas implementadas durante el año 2025. De acuerdo con el alcalde altafullenc, «los comerciantes no se han mostrado afectados y han reportado los mismos beneficios que el año pasado,» resaltaba Molinera. El alcalde destacaba Semana Santa como el periodo «clave» para probarla.