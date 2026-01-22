Salou reclama una tasa turística "justa" y anuncia que no lo aplicará en el 2026

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El gobierno salouense rompió el hielo sobre el incremento de las tasas turísticas, que se prevén aplicar en Cataluña a partir de este próximo mes de abril, con una reclamación de medidas «justas». El alcalde, Pere Granados, expresaba que los municipios menores se sienten «indefensos» a causa de estas tasas, mencionando que «no tienen sentido» en las condiciones económicas impuestas por la Generalitat para ayudar a la financiación de los consistorios. «No puede ser que según el municipio cambien las condiciones, tendría que ser para todos lo mismo», lamentaba el alcalde.

A partir del 1 de abril, las localidades catalanas podrán regular sus propias tasas, en función de los alojamientos que tengan y su calidad. Está previsto también que la tasa se duplique el año 2027, afectando todavía más a los establecimientos de lujo, aunque se establecerá una limitación de 4 euros.

Salou será uno de los municipios más afectados por la alta demanda turística durante periodos de verano. «No tiene sentido que el IRPF en Salou sea diferente, en Cambrils de otra manera o a Reus otra», criticaba Granados. Por este motivo, el consistorio salouense anunciaba que «no tienen previsto» aplicar la tasa durante el 2026 hasta que se encuentre una solución.

Tampoco Vila-seca

Por su parte, el Ayuntamiento de Vila-seca también anunciaba su abstención de aplicar la tasa durante el año 2026 por motivos similares a Salou. A pesar de todo, el consistorio villa-secano se mostraba menos crítico con la nueva ley y espera que «evolucione y se adapte». «Para el 2026 no tenemos pensado aplicar el recargo municipal, pero es una herramienta que está y lo iremos estudiando e implementando», confirmaba el alcalde de Vila-seca, Pere Segura.

De acuerdo con el alcalde, el consistorio analizará «las cuestiones estratégicas» que los puedan beneficiar en un futuro para «mejorar como destino turístico», centrándose en la desestacionalización como principal objetivo. «Gestionaremos la tasa con cuidado, pero no podemos renunciar a esta herramienta ni en la fuente de ingresos», mencionaba Segura.