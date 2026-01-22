Cambrils presenta en Fitur 2026 un ambicioso calendario gastronómico

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Cambrils ha presentado este miércoles en el recinto ferial de Fitur su calendario gastronómico para el 2026, una programación que reafirma la condición de la villa tarraconense como capital gastronómica de la Costa Daurada. Con una oferta que se extiende durante todo el año, el Ayuntamiento de Cambrils apuesta decididamente por el turismo culinario como eje estratégico de desarrollo y desestacionalización turística.

El calendario presentado incluye 29 acontecimientos que van desde jornadas gastronómicas dedicadas en productos locales emblemáticos hasta festivales, conciertos, exposiciones de arte contemporáneo gastronómico y actividades de divulgación. Esta diversidad de actividades refleja la voluntad de Cambrils de ofrecer experiencias culinarias durante los doce meses del año, consolidando así su identidad como destino gastronómico de referencia.

Congreso Internacional de Turismo Gastronómico

Entre los acontecimientos destacados de la programación sobresale especialmente la celebración del 1.º Congreso Internacional de Turismo Gastronómico - IFOODTC 2026, previsto para los días 10 y 11 de noviembre. Este acontecimiento de carácter profesional reunirá participantes de todo el mundo en Cambrils y se centrará en el análisis y desarrollo de las experiencias gastronómicas como motor turístico.

La conferencia internacional posicionará Cambrils como epicentro mundial de la reflexión sobre turismo gastronómico durante dos días, con la participación de expertos de todo el planeta que debatirán sobre las tendencias, retos y oportunidades de este segmento turístico en expansión. La iniciativa supone un salto cualitativo importante para la villa, que pasa de ser destino gastronómico a convertirse también en centro de pensamiento e innovación en este ámbito.

Cambrils Galera Challenge

El otro gran protagonista del calendario es el Cambrils Galera Challenge, un concurso de cocina creativa profesional que reúne chefs de primer nivel, talento emergente y agentes clave del sector gastronómico para poner en valor un producto único del territorio: la galera de Cambrils. Este crustáceo, también conocido como cigala de Cambrils, es uno de los productos más preciados de la lonja cambrilense y un auténtico emblema de la gastronomía local.

El concurso, impulsado por el Patronato Municipal de Turismo de Cambrils y el Departamento de Promoción Económica del Ayuntamiento, cuenta con la colaboración de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Tarragona y la Escuela de Hostelería y Turismo de Cambrils, y con el apoyo de la Cofradía de Pescadores y la Cooperativa Agrícola de Cambrils. Se trata de un acontecimiento con un fuerte componente mediático y profesional, pensado para proyectar internacionalmente tanto el producto como el destino.

El Cambrils Galera Challenge Repsol - Profesionales tendrá lugar el 23 de febrero en el Parque Samà de Cambrils. La competición está abierta a cocineras y cocineros profesionales de todo el mundo, que tendrán que presentar un dosier técnico con receta, escandall, fotografía y relato del plato antes del 2 de febrero. Un jurado técnico seleccionará a siete finalistas de manera anónima, que se unirán a un octavo participante: el ganador del concurso de alumnos del EHTC que se celebrará el 20 de febrero. Los ocho finalistas dispondrán de dos horas de cocina y 15 minutos emplatado para elaborar una propuesta en la cual la galera sea la protagonista. Un jurado formado por chefs de prestigio y presidido por el chef Eduard Xatruch (Disfrutar, Barcelona) degustará las propuestas para decidir a los ganadores.

Otro de los grandes acontecimientos del calendario es el Festival del Vi i la Gastronomia «Cambrils Entrada al País del Vi», que del 8 al 12 de octubre celebrará su 16.ª edición. Este acontecimiento enogastronómico, ya consolidado como referencia a la provincia de Tarragona, reúne bodegas del Priorat, restaurantes de Cambrils y un mercado de artesanos en el Parque del Pescador. El festival vendrá precedido por unas jornadas específicas del 28 de septiembre al 12 de octubre donde se potenciará la hermandad entre las bodegas del Priorat y los restaurantes de Cambrils, una alianza entre mar y montaña que refleja la riqueza gastronómica del territorio.

Productos de proximidad y tradición marinera

El calendario gastronómico de Cambrils pone en valor los productos locales y la tradición marinera de la villa. Destacan especialmente las Jornades Gastronòmiques de la Galera i la Cuina Marinera (del 8 de febrero al 11 de marzo), que incluyen la celebración de la popular Galerada del 8 de febrero, donde se degustan fideos con galeras acompañados de actuación musical.

La alcachofa, otro de los productos estrella del territorio, será protagonista de sus propias jornadas del 13 al 29 de marzo con «Encarxofa't», que culminarán con una cata popular en la Rambla el 22 de marzo. El romesco, salsa emblemática de la tradición marinera de Cambrils, también contará con jornadas específicas del 2 al 17 de mayo, con actividades como «Romesco al Passeig» y «Romesco al Port». El aceite nuevo de oliva virgen extra de la Cooperativa Agrícola de Cambrils será objeto de las XIII Jornades Gastronòmiques del 30 de octubre al 15 de noviembre, que incluirán el OleoTour Cambrils, visitas guiadas entre olivos para conocer todo el proceso de producción del aceite.

Festival BOCA y actividades durante todo el año

La marca BOCA, sello de calidad gastronómica de Cambrils, tendrá su propio festival del 5 al 7 de junio en el Parque del Pinaret, un acontecimiento divulgativo dedicado a poner en valor el producto local. Esta iniciativa complementará el Tastum Cambrils, la ruta gastronómica semanal que ofrece platos y copas a 6 euros todos los jueves del año (excepto julio y agosto) en los establecimientos de la villa.

La programación incluye también las Jornades Mar i Muntanya que unen la cocina de Cambrils y la Vall d'Aran (11-19 de abril), la Festa Marinera del 25 y 26 de abril, las visitas guiadas a la Cofradía de Pescadores durante el verano, y el Mercadet Semanal con productores del territorio cada miércoles. Con esta programación, Cambrils demuestra que la gastronomía no es sólo un recurso turístico, sino un elemento vertebrador de la identidad y la actividad económica de la villa, capaz de atraer visitantes los doce meses del año y de situar el destino en el mapa internacional del turismo gastronómico.