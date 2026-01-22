BOCA: El turismo de Cambrils pasará a otro nivel

(De izquierda a derecha) El director del Patronato Municipal de Turismo, Vadim Koryagin; El alcalde, Oliver Klein y la concejala de Turismo, Patricia de Miguel.DIARIO MÁS

El turismo de Cambrils recibirá un nuevo impulso este 2026 con el objetivo de destacar su punto fuerte: la gastronomía. La marca BOCA («Bo» y «Cambrils»), se estrenará con una amplia oferta que potenciará la restauración del municipio con un amplio calendario gastronómico que este año, prevé traer consumidores de todos el Estado y Europa en un año en que la promoción del Ayuntamiento ha adquirido «otro nivel».

El Ayuntamiento sitúa la nueva marca como la «unión de las tres cosas más importantes de Cambrils»: «El sector primario, la restauración y el consumidor final,» afirmaba a la concejala de Turismo, Patricia de Miguel.

La intención es mostrar al turismo, de proximidad e internacional, que las frases hechas «tienen sentido». «Queremos promocionar el producto de proximidad y afirmar que aquello que decimos que una cosa va del mar a la mesa, es realmente así», explicaba la concejala.

La propuesta prevé impulsar la desestacionalización de un municipio que, cada vez más, se llena de vida durante todas las épocas del año. «No hace falta que esté lleno siempre, pero queremos acercar la restauración a la gente porque, si quieren comer bien, no hace falta que vengan en agosto», subrayaba de Miguel.

El municipio también ha tenido representación a uno de los acontecimientos referentes sobre el turismo en el Estado, el congreso Fitur. De acuerdo con el alcalde de Cambrils, Oliver Klein, «el congreso donde se tiene que estar» anualmente. En el congreso, celebrado en Madrid, nuevamente se ha promocionado Cambrils como «destinación consolidada y reconocida», aseguraba el alcalde, repasando la historia de la localidad en el acontecimiento donde décadas atrás se dieron a conocer «los mejores restaurantes del municipio».

Ahora, el BOCA avanza con «actividades globales y distribuidas», según el alcalde, y con la respuesta favorable de la restauración cambrilense, junto con un calendario gastronómico que cada mes llevará propuestas innovadoras y actividades por todo el municipio.

«La gente nos pide siempre repetir la Galera, y este año habrá muchas sorpresas con productos como la alcachofa o el romesco», confesaba Klein, haciendo mención de la incorporación del Festival del Vino a la programación como uno de los elementos destacados. Este año, las principales novedades se centrarán en las cifras récord de restaurantes participando en la Galera, que supera las de años anteriores y «ha animado a los restauradores», de acuerdo con la concejala.

«Hay muy de camino para recorrer, y observando lo que pasa en el ámbito mundial, te vas ubicando», explicaba el alcalde. Durante los últimos meses, el consistorio ha llevado la restauración y los proyectos de Cambrils a países como Alemania, Finlandia, Irlanda o Inglaterra. Destinos estratégicos para «consolidar la marca BOCA» en un futuro. «No sólo tenemos que estar presentes en las ferias estatales, sino abrirnos a otras destinaciones», destacaba al alcalde. Latinoamérica, el este-europeo y los países escandinavos como principales países a atraer, según el consistorio.

«Queremos que Cambrils se recuerde como villa gastronómica en la Costa Daurada», expresaba al alcalde. Una afirmación corta, pero que prevé seguir consolidándose con iniciativas como el BOCA.