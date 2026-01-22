Adif mantiene limitaciones de 230km/h en seis puntos de la línea del AVE que pasa por Tarragona

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Los maquinistas están haciendo a Adif «nuevas denuncias de puntos donde se sienten vibraciones» en las líneas de alta velocidad, según han informado fuentes de la compañía, cosa que puede obligar a añadir nuevas limitaciones de velocidad. En todo caso, por ahora Adif mantiene seis limitaciones temporales de velocidad (LTV) en la línea del AVE entre Madrid y Barcelona que obligan los convoyes a circular a un máximo de 230km/h. Esta línea es la que pasa por el Camp de Tarragona.

En cambio, se han levantado las que había vigentes miércoles, y que limitaban la velocidad a 160km/h en el tramo comprendido entre Madrid y Zaragoza, entre los puntos kilométricos 100 y 178. Les limitaciones que se mantienen son, en la vía 1 en los puntos kilométricos 27+160, 138+600 y 170+950, y en la vía 2, en los puntos 283+830, 143+760 y 50+880.

Adif también mantiene cuatro LTV a 160km/h y cinco a 200 km/h entre Madrid y Valencia.