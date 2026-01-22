Diari Més
Adif mantiene limitaciones de 230km/h en seis puntos de la línea del AVE que pasa por Tarragona

El operador dice que está recibiendo «nuevas denuncias de puntos donde se sienten vibraciones»

Imagen de archivo de un tren AVE.

Redacció ACN

Los maquinistas están haciendo a Adif «nuevas denuncias de puntos donde se sienten vibraciones» en las líneas de alta velocidad, según han informado fuentes de la compañía, cosa que puede obligar a añadir nuevas limitaciones de velocidad. En todo caso, por ahora Adif mantiene seis limitaciones temporales de velocidad (LTV) en la línea del AVE entre Madrid y Barcelona que obligan los convoyes a circular a un máximo de 230km/h. Esta línea es la que pasa por el Camp de Tarragona.

En cambio, se han levantado las que había vigentes miércoles, y que limitaban la velocidad a 160km/h en el tramo comprendido entre Madrid y Zaragoza, entre los puntos kilométricos 100 y 178. Les limitaciones que se mantienen son, en la vía 1 en los puntos kilométricos 27+160, 138+600 y 170+950, y en la vía 2, en los puntos 283+830, 143+760 y 50+880.

Adif también mantiene cuatro LTV a 160km/h y cinco a 200 km/h entre Madrid y Valencia.

