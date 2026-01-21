Salou impulsará la gastronomía basada en su patrimonio para diversificar el turismo

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Salou ha anunciado en un acto único, previo a la celebración del congreso Fitur en Madrid, la intención de diversificar el turismo en el municipio. En una presentación llevada a cabo en el Casino de Gran Vía, el consistorio ha desvelado lo que esperan que sea el producto «estrella» de la localidad en un futuro: un menú gastronómico creado por varios chefs y estrellas Michelin de la provincia.

La propuesta, según ha podido saber el Diari Més, cuenta con el componente «inédito» de mezclar el patrimonio histórico de Salou con la cocina tradicional para «redescubrir» la gastronomía del municipio costero. Se llevarán a cabo platos basados en la época más primitiva de la humanidad, en los tiempos de la partida de Jaume I desde Salou o en la Segregación de Vila.-seca, que este año cumplirá 37 años.

El objetivo del consistorio es ampliar el espectro turístico con el cual actualmente cuenta el municipio, enfocado en la visita de sus playas, para introducir a sus visitantes a una «experiencia gastronómica única». «Salou es un municipio moderno, actual, pero que tenga una historia milenaria nunca explicada», explicaba el alcalde de Salou, Pere Granados, afirmando que la intención es «hacer una cosa diferente de lo que es el sol y la playa».

De esta manera, la iniciativa será uno de los puntos fuertes dentro del plan de desestacionalización que actualmente trabaja el gobierno salouense. «A través de la gastronomía teníamos la facilidad que ya se ha dado a conocer en el último año el Sent Soví o cocina medieval» destacaba al chef, responsable del restaurante Deliranto, Pep Moreno.

La intención del consistorio también es potenciar el turismo basado en el patrimonio a través de más iniciativas que permitan a los visitantes descubrir el patrimonio de Salou. Una propuesta que también ha llevado el anuncio del municipio impulsando buses turísticos propios a Madrid, y que próximamente también se podrán ver en Barcelona para aportar turismo de proximidad.

Investigación

El alcalde también destacaba el trabajo del consistorio en la promoción de patrimonio histórico, con el impulso de visitas guiadas al yacimiento protohistórico de la Cella o la Calípolis griega y a la Villa romana de Barenys que actualmente se mantienen y conservan. «Estas visitas guiadas han estado siempre al 100% de las reservas», destacaba Granados, haciendo inciso en «el interés de los residentes y para los turistas al conocer una nueva forma de hacer turismo basado en el patrimonio histórico» con el nuevo menú.

La propuesta completa, sin embargo, se presentará en Salou próximamente en un acto donde participarán los 21 chefs implicados al proyecto de diferentes restaurantes del municipio. «Ha sido un proceso divertido por todos porque en todos nos gusta buscar el punto de historia cuando hacemos o pensamos un plato», resaltaba responsable de Deliranto.

El chef Pep Moreno también explicó que pretenden que durante el proceso los visitantes de la restauración salouense encuentren «el origen de los platos»: «Hemos buscado qué es lo que se hacía en la Grecia más antigua de comer intentando que una persona actual lo ubique allí», destacaba al profesional. En más, reivindicaba que el objetivo principal será intentar que los platos tengan «un punto de unión» para identificar los ingredientes y la época.

Los profesionales de la restauración del municipio han llevado a cabo una investigación enfocada al descubrimiento de la gastronomía de varias épocas identificativas de la localidad, como el imperio romano, la edad media o el Modernismo, para «recurrir la historia a través de la gastronomía». «Desde los primeros panes que traían los judíos, hasta la época actual a través de dulces más exuberantes, aromáticos y contundentes,» subrayaba Moreno.

La nueva propuesta, según han confirmado el consistorio y los profesionales, no será una «ruta gastronómica», sino una serie de platos basados en la evolución del municipio, que tendrán la intención de que la gente descubra a través de sus visitas a los establecimientos «partes de este patrimonio».

Mensaje de solidaridad

El proyecto no se ha presentado al completo y, aunque se hará pronto, la jornada ha sido marcada por el respeto a las víctimas de Adamuz, en Còrdoba. El Ayuntamiento de Salou anunció el envío de una carta en solidaridad con el consistorio del municipio afectado por el reciente accidente entre dos trenes de alta velocidad. «La sociedad civil en España está consternada y evidentemente nosotros también, trasladamos el pésame a los familiares y lamentamos lo que ha pasado», expresaba el alcalde de Salou.

El acto inicial estaba previsto en colaboración con Puerto Aventura, pero finalmente se suspendió. La organización del parque de atracciones, por su parte, ofrecerá este miércoles parte de sus propuestas a la Fitur.