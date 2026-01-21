PortAventura presenta las novedades del 2026 al Fitur

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El parque temático PortAventura, de Tarragona, ha aprovechado el Fitur 2026 en Madrid para dar a conocer sus novedades para el próximo año. La jornada ha sido marcada también por los dos minutos de silencio en recuerdo de las víctimas de los accidentes ferroviarios recientes, que han detenido momentáneamente la actividad en el salón.

A pesar del contexto solemne, PortAventura apuesta por un 2026 con innovación y diversión para todas las edades. Entre las principales novedades destaca Coral Bay, una nueva área con una water coaster «única en Europa», así como la zona de piscinas con obstáculos, que reforzará el Caribe Aquatic Park como uno de los mejores parques acuáticos, del continente, según el director general Fernando Aldecoa.

También se ha presentado la experiencia Macamano Jungle, un recorrido con puentes colgantes y espacios secretos pensado para niños y familias en torno a Polinesia, y la renovación del Dragon Khan, considerada el plato fuerte de la temporada.