El Camp de Tarragona de luto por el accidente de Gelida

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Varios municipios del Camp de Tarragona han querido expresar este miércoles su apoyo y pésame a las familias y amigos de la víctima mortal del accidente ferroviario ocurrido en Gelida, que dejó también decenas de heridos. Los ayuntamientos han convocado minutos de silencio y concentraciones como gesto de solidaridad y recuerdo institucional.

En Tarragona, la portavoz del Gobierno Municipal, Sandra Ramos, ha transmitido el pésame del Ayuntamiento y ha subrayado la importancia de garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de los servicios de Cercanías, destacando la necesidad de que los puntos de información en las estaciones sean claros y accesibles para todos los usuarios.

En Cambrils, el Ayuntamiento ha guardado un minuto de silencio en memoria de la víctima, mostrando el apoyo a las familias y deseando la recuperación de los heridos.

En Vilaseca, la concentración ha tenido lugar delante de la Casa Consistorial, mientras que en Reus y Valls los consistorios han convocado minutos de silencio a sus espacios más céntricos, como gesto de solidaridad con las personas afectadas.