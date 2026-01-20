El Vendrell mejorará la red de agua para eliminar el fibrocemento

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El municipio del Vendrell prevé poner a punto durante este 2026 la red de abastecimiento de agua, que actualmente acumula fibrocemento en varios tramos procedentes del depósito del MolÍ del Blanquillo. El proyecto fue impulsado y aprobado por la empresa mixta Aguas del Vendrell durante febrero del 2025, y ahora empezará su proceso de licitación para adjudicar a una empresa externa la sustitución de las dos cañerías que actualmente transportan el agua del centro de la localidad.

El entramado afectado se sustituirá y se mejorará la calidad del material que renueve la red. Les zonas afectadas derivarán entre los términos municipales de Santa Oliva y el Vendrell y prevén un plazo de ejecución de cuatro meses. En total, la inversión presupuestada por parte del consistorio será de 1,9 millones de euros y se hará en seis fases. Representará uno de los proyectos mayores del municipio planteados en el nuevo POUM, que se ejecutará también este año.

La primera cañería será sustituida en el tramo dentro de la Riera de la Episcopal, con casi 2 kilómetros de trabajos y afectaciones que durarán tres meses y medio. Esta primera conexión será la más compleja, ya que se cruzará con el resto de cañerías existentes al AP-7, concretamente en la C-51 (carretera de Valls), el Polígono industrial de la Comilla o de la antigua travesía de la C-51 en el camino Nuevo Vendrell. El tramo afectado se extenderá hasta los casi 4 kilómetros, y las dos cañerías se ejecutarán de manera paralela para asegurar el suministro durante los trabajos.

La segunda cañería ocupará uno más de trabajos y la tercera, poco más de dos semanas. El alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, destacaba las obras para «garantizar el suministro, la autosuficiencia y el máximo rendimiento de la red para las próximas décadas».

Agua « para décadas»

Les mejoras no se detendrán con la sustitución de este trazado principal. También incluirán la ejecución durante este año de la quinta conexión con el Consorcio de Aguas de Tarragona que tendrá que llevar agua desde pozos como el Tomví o el Ebro en el centro histórico del municipio del Vendrell. Es una de las actuaciones destacadas también por el alcalde vendrellenc, resaltando su «importancia» para «rebajar los pozos existentes» y suministrar agua «suficiente» para paliar los efectos de una posible sequía.

«La intención es que el 75% del agua venga del Ebro, sería la proporción ideal», explicaba el alcalde. Los trabajos, que ya se anunciaron el pasado mes de noviembre, contarán con un presupuesto de 581.000 euros. El principal objetivo es la instalación de una quinta cañería desde el término municipal de Albinyana, que permitirá al municipio desestresar los pozos generales y garantizar un suministro completo. La conexión ya está adjudicada y prevé un plazo de ejecución de tres meses, y también representará una de las acciones centrales del nuevo POUM planteado por el gobierno este año.