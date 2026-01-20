Noemí Llauradó ve con buenos ojos que Cunit vote si quiere continuar en Tarragona

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El debate sobre el futuro de Cunit continúa. Después de que el alcalde del municipio, Jaume Casañas, expresara que se plantea abandonar la provincia de Tarragona e integrarse a Barcelona, la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, habló ayer de la situación. «Respetamos los planteamientos del alcalde. Ahora bien, creemos que trabajamos e invertimos recursos en el Baix Penedès para intentar mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos», expuso.

Uno de los ejemplos que mencionó es la movilidad. «Trabajamos juntos muy a gusto y hemos establecido una mesa para abordar la problemática. No sé si en la Diputació de Barcelona dispondrían de eso», dijo Llauradó. La presidenta entiende los argumentos expuestos por Casañas sobre la falta de inversión en el territorio. «Todos los habitantes del sur del país tenemos esta sensación. Pero creo que no es culpa de la Diputació, sino de las grandes administraciones públicas como la Generalitat y el Estado», expuso. En este sentido, Llauradó comparó los presupuestos de los dos organismos supramunicipales. «Nuestro presupuesto es de unos 200 millones de euros. La de Barcelona tiene unas cuentas de mil millones de euros. Los números son los que son. Pero en Barcelona también son más a repartir. Nosotros lo que podemos hacer es hacer de lobby», expresó.

A favor de los referéndums

Con todo, la presidenta de la Diputació de Tarragona ve con buenos ojos que se acabe decidiendo mediante un referéndum. «Siempre a favor de votar», concluyó. Cunit, de cerca de 16.000 habitantes, limita con Cubelles (Garraf) uno pertenece al área sanitaria del Garraf y su hospital de referencia es el Sant Camil de Sant Pere de Ribes. El alcalde cree que el futuro del municipio pasa por el Garraf, que los ciudadanos se sienten más barceloneses que tarraconenses y considera que el cambio de Diputació podría sacar Cunit del «olvido». Aún así, habrá que ver cómo evoluciona la situación este año y si el Ayuntamiento acelera para celebrar una consulta ciudadana.