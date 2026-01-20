Mapa de lluvia: la borrasca mantiene en alerta el sur de Tarragona

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

La demarcación de Tarragona encara este martes por la tarde el momento más intenso del episodio de borrasca que empezó el lunes. Después de un primer día marcado por el aumento progresivo de la lluvia y del temporal marítimo, el tiempo adverso se ha consolidado hoy con precipitaciones persistentes, episodios puntualmente fuertes y un seguimiento constante de ríos y rieras.

El alcalde de Cunit ha compartido este martes por la mañana varios vídeos en la red social X donde se puede ver el impacto de la borrasca en el municipio, con fuerte oleaje y un mar especialmente alterado.

Durante el lunes, la borrasca empezó a hacerse notar especialmente por la noche y por la noche, con avisos por lluvia intensa en el Baix Camp, el Tarragonès y el Baix Penedès, donde se podían superar, los 20 mm en sólo 30 minutos. El temporal marítimo también ganó bastante en la costa, hecho que llevó Protección Civil a mantener activados los planes INUNCAT y NEUCAT en fase de alerta.

Hoy martes, sin embargo, el foco se sitúa sobre todo en el sur de la demarcación. Según el Meteocat, comarcas como el Montsià, el Baix Ebre, la Ribera de Ebro, el Priorat y el Baix Camp pueden acumular más de 100 mm de lluvia en 24 horas, con precipitación continuada a lo largo del día e intensidad puntualmente destacable durante la tarde. Delante de este escenario, Protección Civil y la Agencia Catalana del Agua mantienen un control estricto de los caudales para prevenir posibles crecidas repentinas.

El temporal marítimo sigue afectando a toda la costa catalana y vuelve a tener una incidencia especial en el litoral tarraconense, con mal mar, rachas de viento y visibilidad reducida. Las autoridades insisten en limitar la movilidad innecesaria, evitar actividades en el exterior y extremar la precaución cerca de zonas inundables, rieras y ríos.

Las previsiones indican que la situación no empezará a mejorar hasta la noche de este martes, cuando la borrasca iría perdiendo fuerza de manera progresiva. Hasta entonces, se pide máxima prudencia a la población.