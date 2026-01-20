Luz verde para los nuevos chiringuitos de Cambrils: Hay dudas sobre si llegarán para Semana Santa

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cambrils ha aprobado definitivamente el proyecto que tiene que dar forma a las futuras 19 chiringuitos del municipio. A pesar de todo, desde el departamento de Obra Pública aseguran que los plazos serán «justos» para llegar al inicio de la temporada turística a partir del 29 de marzo, es decir, Semana Santa. La propuesta preveía un periodo de ejecución de tres meses, pero todavía resta la licitación y adjudicación del proyecto, que continúa a contrarreloj para estrenarse en el periodo previsto. La aprobación inicial se llevó a cabo en septiembre del 2025, pero la tardanza de casi seis meses podría complicar su llegada a tiempo.

Desde el consistorio, se espera que la licitación sea «rápida» para llevar a cabo las nuevas edificaciones, que tendrán que sustituir las actuales. El objetivo era demoler los chiringuitos antiguos para mejorar y modernizar las instalaciones, además de abastecer en casi todas las playas de la localidad de negocios de restauración costeros para fomentar el turismo.

Desde el departamento de Obra Pública ya se advirtió de esta posibilidad y prevén cumplir con los plazos, aunque hasta la adjudicación definitiva se mantendrán las dudas. El proyecto lleva parado desde el 2021 y se desencallará después de la aprobación definitiva del consistorio. Hace cinco años, la propuesta presentada contemplaba un lote de 21 chiringuitos, pero durante el proceso de adjudicación el proyecto se acabó suspendiendo. Ahora, se prevé la construcción de dos estructuras menos y en un plazo de tiempo que tendrá la necesidad de ser inferior.

Desde cero

El nuevo proyecto prevé la demolición de los chiringuitos actuales para construir estructuras «más modernas» y con instalaciones mejoradas. La distribución prevista establece la situación de cinco chiringuitos en Vila-Fortuny, tres en la playa el Arcediano y tres en la Losa, cuatro en la playa del Reguero, dos en la zona de la Ardilla y dos más entre la playa del Calvet y la playa de Horta de Santa Maria. Un proyecto que, prácticamente, contemplará la implementación de establecimientos en todas las playas del municipio, prescindiendo de las de Sant Pere y la Riera.

Les nuevas chiringuitos se situarán en el espacio de las actuales o muy próximas en estos, respetando los criterios medioambientales de la ley de costas. Contemplarán cinco tipos de chiringuito, de acuerdo con las condiciones aprobadas, para adaptarse al entorno y las necesidades de cada punto de instalación y permitiendo la personalización del recinto para «diferenciarse entre ellas», según «las características de cada playa».