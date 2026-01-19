Tarragona se vuelca con las víctimas del grave accidente ferroviario de Adamuz

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Varios municipios del Camp de Tarragona han mostrado este mediodía su apoyo y solidaridad con las víctimas del grave accidente ferroviario registrado ayer en Adamuz, en la provincia de Córdoba, mediante un minuto de silencio convocado delante de los respectivos ayuntamientos.

Tarragona se ha sumado hoy al luto por el grave accidente ferroviario que tuvo lugar ayer en Adamuz, Córdoba, con un minuto de silencio a las 12 h ante|delante de el Palau Municipal. El acto ha servido para expresar la solidaridad con las víctimas, los familiares y todas las personas afectadas.

En Cambrils, el Ayuntamiento ha convocado también un minuto de silencio a la puerta del consistorio, con el alcalde Oliver Klein y concejales y concejalas del consistorio, leyendo un manifiesto para hacer llegar el pésame y reconocer la tarea de los servicios sanitarios y de emergencias. Klein ha concluido el acto destacando que «este minuto de silencio sea un gesto de respeto, de recuerdo y de compromiso colectivo con la vida, la solidaridad y la memoria de las víctimas».

En Vila-seca, el alcalde Pere Segura y varios concejales y técnicos municipales han acompañado los vecinos y vecinas que han participado en el minuto de silencio convocado para mostrar apoyo a las víctimas y sus familias.

En el caso de Salou, el Ayuntamiento ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente, sumándose así a la condena y el apoyo de los municipios del Camp de Tarragona.