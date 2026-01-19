La compraventa de viviendas aumenta un 7,8% en noviembre en la demarcación de Tarragona

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

La compraventa de viviendas cerró en noviembre con 8.794 operaciones, un 2,3% más que el mismo periodo del año pasado, según los datos provisionales de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad del Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta manera, las transacciones encadenan tres meses de incrementos interanuales, aunque el crecimiento se ha ido moderando (+3% en octubre y +6% en septiembre).

Las cerca de 8.800 operaciones de noviembre también representan un máximo en este mes desde el 2022, cuando se registraron 8.897 operaciones. Por demarcaciones, Barcelona fue la única donde bajaron ligeramente respecto del año pasado (-0,13%), mientras que aumentaron en Girona (+7,1%), Lleida (+3,2%) y Tarragona (+7,8%).

Del total de transacciones de noviembre, 7.197 fueron de segunda mano (+5,6% interanual) y 1.597 de obra nueva (-10,1% interanual). Les datos que ha publicado este lunes el INE también muestran que las operaciones de vivienda libre crecieron un 2,1% en comparación con el año pasado, hasta las 8.276 transacciones; mientras que las de pisos protegidos lo hicieron un 6,15%, hasta las 518.

Cuando falta un mes para cerrar el ejercicio, las compraventas superan las 104.000 operaciones, un aumento del 14,26% respecto del mismo periodo del año anterior (91.396). Hay que tener en cuenta que durante este ejercicio se han registrado varios máximos desde el 2007, previo al estallido de la burbuja inmobiliaria.

Por demarcaciones, en Barcelona se registraron 5.504 compraventas, en Girona 1.251, en Lleida 581 y en Tarragona 1.458.

En el Estado, las compraventas aumentaron un 7,8% anual, hasta las 58.646 operaciones. El 93,6% eran libres y el 6,4% protegidas; a la vez que el 21,8% de obra nueva y el 78,2% de segunda mano.