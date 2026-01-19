Un cine de Tarragona celebra el día mundial de las palomitas con una promoción peculiar

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

La cadena de cines OCINE celebra el Día Mundial de las Palomitas con una iniciativa original en todas sus salas de toda España. En la demarcación de Tarragona, la compañía dispone de cines en las Gavarres de Tarragona, Vila-seca, el Vendrell y Roquetes.

La promoción, bajo el lema Tú lo traes, nosotros lo llenamos, tendrá lugar este el lunes 19 de enero y quiere convertir los cines en un espacio de encuentro festivo y dinámico para la comunidad local. Por eso, los espectadores podrán llevar su propio recipiente de casa —independientemente de la forma— y llenarlo de palomitas saladas por un precio simbólico de 3 euros.

El único requisito es que el recipiente no supere las dimensiones máximas de 30 x 30 centímetros. De esta manera, se permite desde un cubo de playa hasta una olla, fomentando la creatividad de los asistentes.

OCINE es actualmente la tercera cadena de cines más importando del Estado y la única con capital 100% español. Con esta acción especial, la compañía quiere conmemorar el Día Mundial de las Palomitas de una manera diferente y participativa.