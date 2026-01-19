Alerta en Tarragona por una borrasca intensa: lluvia, oleaje y riesgo de acumulaciones

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

La demarcación de Tarragona afronta una tarde del lunes marcada por el inicio de una borrasca que irá ganando intensidad con el paso de las horas. A partir de esta noche y durante toda la jornada del martes, el temporal dejará lluvia persistente, episodios de intensidad destacable y un fuerte oleaje en la costa, una situación que ha llevado Protección Civil a mantener activados los planes INUNCAT y NEUCAT en fase de alerta.

A partir de hoy por la tarde, la costa de Tarragona también se verá afectada por un fuerte temporal marítimo. En el Baix Ebre y en el Montsià el peligro será alto, mientras que en el resto del litoral tarraconense se mantendrá en nivel moderado.

Protección Civil alerta de olas que pueden superar los cuatro metros y ha enviado avisos a los municipios costeros pidiendo evitar espigones, rompeolas y paseos marítimos, así como respetar los cierres preventivos.

Imagen del mapa de predicción general de este lunes por la tardeMeteocat

Según las previsiones, a partir de esta noche y hasta la madrugada del martes, el Baix Camp, el Tarragonès y el Baix Penedès podrán registrar episodios de lluvia intensa, con la posibilidad de superar los 20 mm en sólo 30 minutos. El nivel de peligro es moderado, pero se pide extremar la precaución, especialmente en zonas urbanas y puntos bajos.

El martes, el episodio de acumulación de lluvia se extenderá a más comarcas del sur del país. Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebro, Priorat y Baix Camp podrían superar los 100 mm en 24 horas, según el Meteocat, con lluvias persistentes a lo largo del día e intensidad puntualmente fuerte.

Imagen del mapa de la predicción general de este martes por la mañanaMeteocat

Protección Civil y la Agencia Catalana del Agua mantienen el seguimiento de los caudales de ríos y rieras para prevenir crecidas repentinas. Además, el temporal marítimo seguirá afectando a toda la costa catalana, con especial incidencia nuevamente en el sur de la demarcación.

Protección Civil pide limitar la movilidad innecesaria, evitar actividades en el exterior y extremar la vigilancia cerca de ríos, rieras y zonas inundables, ya que la borrasca puede provocar crecidas repentinas. El Meteocat también alerta de mala visibilidad, rachas de viento fuertes en el litoral y un episodio de precipitación persistente que no empezará a remitir hasta la noche del martes.