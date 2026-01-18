El temporal da una tregua después de dejar hasta 100 litros en el Camp de Tarragona

El temporal de lluvia y nieve ha dado una tregua en las últimas horas con registros máximos de entre 15 y 20 litros. Destacan los 23 litros de Bellvei, los 19,8 litros de Sant Quirze del Vallès, los 17,9 litros de Anglès, los 17,1 litros del Montmell, los 16,8 litros de Banyeres del Penedès o los 15,3 litros de Sant Llorenç Savall, según los datos de las estaciones automáticas del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) y Meteoclimatic.

En paralelo, la nevada también ha aflojado momentáneamente, pero se mantienen dos carreteras cortadas por la nieve (el acceso a la estación de esquí de Puerto Ainé y la BV-4024 en el cuello de Pal) y en una docena se necesitan cadenas, como la N-260 en el puerto del Lado y al collado de Toses o a la C-28 en el puerto de la Bonaigua.Igualment, hacen falta equipamientos especiales a la BV-4031 en el cuello de la Creueta; en la L-500, entre el Pont de Suert y la Vall de Boí; en la L-501, en Boí; en|a la L-510 en Alins; en la BV-4243 para acceder a los Rasos de Peguera; en|a la C-563 en el cuello de Josa, entre Gósol y Tuixén; en la C-142b de acceso al plan|plano de Beret; y a la GI-400 en el tramo final del collado de Toses, en Alp (Cerdanya), según el Servicio Catalán de Tráfico (SCT).

Más de 450 llamadas al teléfono de emergencias 112

Protección Civil informa de que durante la noche y madrugada de este domingo no se ha producido ninguna superación de umbral de lluvia y que el teléfono de emergencias 112 ha recibido 466 llamadas relacionadas con este episodio de lluvia y nieve hasta las 07.00 horas de esta mañana.

La mayoría son por incidencias de tráfico, como obstáculos en las carreteras, presencia de nieve o hielo, y también por inundaciones de bajos. Por su parte, los Bomberos de la Generalitat recibieron de las 08.00 hasta las 18.00 horas de ayer sábado 139 avisos, sobre todo por desprendimientos y acumulaciones de agua. El Camp de Tarragona, con 40, y Ponente, con 42, está donde se concentraron el grueso de llamadas.

Entre 70 y 100 litros en el Camp de Tarragona, la Conca de Barberà y las montañas de Prades

El temporal afectó especialmente ayer sábado a las comarcas del Camp de Tarragona, la Conca de Barberà, las montañas de Prades y las cotas altas del Pirineo Occidental, con registros de precipitación de entre 70 y 100 litros. Sobresalen los 110 litros de la Riba, los 97 litros de Montblanc, los 94 litros de Constantí, los 91,2 litros de Cornudella de Montsant, los 86,2 litros de Prades o los 78,8 litros de Tarragona-Complex Educatiu. En algunas estaciones de Ponente, el Prepirineo occidental, la Conca de Barberà y el Baix Camp no llovía tanto en un día desde el 22 de octubre del 2019, según ha detallado el SMC.

Por encima de los 2.000 metros, la nevada de las últimas 48 horas ha sido muy abundante y generosa con máximos de hasta 80 centímetros de nieve nueva en la cota 2.500 de Boí, 63 centímetros en Lac Redon, 59 centímetros en Espot, 44 centímetros en Cadí-Nord/Prat d'Aguiló y 40 centímetros en la Bonaigua. La cota de nieve ha superado los 1.500 metros en el Pirineo oriental, pero ha nevado hasta el fondo de algunos valles al occidental como al Pont de Suert, al Alta Ribagorça.

Medidor del caudal del río Ter, a su paso por GeronaMedidor del caudal del río Ter, a su paso por Gerona