Mapa de lluvia: los municipios de Tarragona que se verán afectados por la borrasca Harry

Tarragona se prepara a la llegada de una 'llevantada' «de libro» que golpeará Cataluña este lunes y martes, según ha informado hoy Protección Civil después de la reunión del Comité Técnico de esta mañana para valorar las nuevas previsiones meteorológicas.

Se prevé que la 'llevantada' traiga precipitaciones intensas y continuadas sobre todo al nordeste de Cataluña, así cono un temporal marítimo muy duro. Por este motivo se ha decidido mantener los planes Inuncat y Neucat en fase de alerta en varios municipios del territorio.

Con respecto a avisos de intensidad de lluvia, para hoy no hay, aunque al final del día de hoy y hasta el lunes está la posibilidad baja de superar el umbral de más de 20l/m² en 30 minutos en el Ampurdán y en el litoral de Tarragona.

Además, los gestores de las cuencas internas (ACA) y también de la Confederación Hidrográfica del Ebro y del Júcar están haciendo seguimiento de los caudales de los ríos, aunque de momento no se han tenido que hacer avisos de riesgo.

El lunes las comarcas tarraconenses que se verán afectadas por la lluvia serán el Baix Camp, el Tarragonés y el Baix Penedés. El peligro máximo previsto de 1 sobre 6, es decir, moderado. Según el Meteocat se puede superar un umbral de 20 mm en 30 minuto. El aviso se activará a medianoche y finalizará a las 6 de la madrugada.

Imagen del mapa de predicción de este lunes por la mañanaMeteocat

El lunes por la tarde, a partir de las 18 h, la costa tarraconense se verá afectada también por fuerte oleaje. En el Baix Ebre y el Montsià el nivel de peligro es alto, mientras que en el resto de la demarcación se mantendrá moderado.

Imagen del mapa de predicción general de este lunes por la tardeMeteocat

El martes las comarcas tarraconenses que se verán afectadas por la acumulación de lluvia serán el Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Priorat y el Baix Camp. El peligro máximo previsto es moderado. Según el Meteocat se puede superar un umbral de 100 mm en 24 minuto.

La costa volverá a estar afectada por fuerte oleaje. Concretamente, en el Baix Ebre y el Montsià se activará un aviso por peligro alto, mientras que en el resto de la demarcación no se superará el grado moderado.