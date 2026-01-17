El temporal de lluvia y nieve ya suma registros de entre 40 y 60 litros en el Camp de Tarragona

El temporal de lluvia y nieve ha entrado con puntualidad este sábado por el oeste de Cataluña y ya suma registros de entre 30 y 60 litros en puntos del Camp de Tarragona. A las 9.00 horas, destacan los 63,4 litros de Constantí (21,1 caídos en sólo 30 minutos), los 62,2 litros de Montblanc, los 49,2 litros de Tarragona o los 40 litros de Cornudella de Montsant, según los datos de las estaciones automáticas del Servicio Meteorológico y Meteoclimatic. En paralelo, la nevada también es intensa y las cadenas son obligatorias a una quincena de carreteras, principalmente en el Pirineo Occidental. Hacen falta equipamientos especiales a l'N-230 en el túnel de Vielha, a la C-28 en el puerto de la Bonaigua y a l'N-260 al port del Cantó.

También se necesitan cadenas en l'N-260 en el coll de la Creu de Perves -entre Sarroca de Bellera y el pont de Suert-; en la BV-4031 en el coll de la Creueta; en l'L-500, entre el Pont de Suert y la Vall de Boí; en la C-563 en el coll de Josa, entre Gósol y Tuixén; en la C-462 en el coll de Port, entre la Coma i la Pedra y Tuixén; y a la C-142b de acceso al pla de Beret, según el Servicio Catalán de Tráfico (SCT). Finalmente, los equipamientos especiales son obligatorios en otras carreteras como l'L-501 en Boí; l'L-510 en Alins; l'L-504 en Lladorre; la C-147 en Alt Àneu; l'N-141 en el coll de Portilló; y a la GI-400 y l'N-260 en el tramo superior del coll de Toses, a Alp (Cerdanya).

Protección Civil de la Generalitat ha activado en alerta los planes Inuncat i Neucat ante la previsión de lluvias fuertes este ninguna semana en muchas comarcas catalanas (más de 100 litros en el Camp de Tarragona y en puntos del Pirineo y Prepirineo) y una nevada intensa por encima de los 1.000 metros. Ante esta situación, Protección Civil hace un llamamiento a la prudencia, a informarse de las predicciones meteorológicas y del estado de la red vial antes de hacer desplazamientos. Además, el peligro de aludes también se ha incrementado, por lo cual hay que extremar las precauciones en montaña el fin de semana y evitar ponerse en peligro.

Más de 100 litros en 24 horas a una decena de comarcas



El Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) ha incrementado la probabilidad de que la acumulación de lluvia supere el umbral de los 100 litros en 24 horas en varias comarcas sobre todo del Pirineo y Prepirineo (Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Solsonès, Berguedà y Ripollès) y también de Tarragona (Conca de Barberà, Priorat, Alt Camp y Baix Camp). En el Pirineo, Prepirineo y prelitoral, la precipitación más abundante se alcanzará en cotas elevadas. Además, también hay avisos por intensidad de lluvia en que se pueden superar los 20 litros en 30 minutos a casi en toda la mitad sur de Cataluña, con especial atención en el litoral y prelitoral de Tarragona. Por la tarde y noche las precipitaciones más intensas se desplazarían en el litoral y prelitoral central y norte.

Les lluvias intensas y continuadas pueden hacer incrementar el caudal de algunos ríos y rieras, y ya se han empezado a hacer maniobras para desembalsar algunos pantanos de las cuencas internas. La Confederación Hidrográfica del Ebro intensifica la vigilancia por la posibilidad de crecidas repentinas en barrancos/cursos menores en la conca del Ebro, desde el Pirineo hasta el Delta.

Por otra parte, el oleaje también será destacado sobre todo a partir del sábado por la noche en el Alt Empordà, y se mantendrá todo domingo con olas de más de 2,5 metros en el Alt y Baix Empordà. La dirección de oleaje predominante será del este, con notable mar de fondo y rachas fuertes de viento de levante. El episodio está previsto que se intensificará el martes y se alargue hasta el miércoles.

Nevada muy generosa por encima de los 1.000 metros



Finalmente, también se prevé una nevada muy generosa este fin de semana por encima de los 1.000 metros, especialmente en la vertiente sur del Pirineo Occidental, con acumulaciones de más de 40 centímetros de nieve nueva a partir de los 2.000 metros. Protección Civil recomienda ir mucho con cuidado con los desplazamientos por estas zonas, y llevar el vehículo con el depósito lleno, ropa de abrigar, cadenas y agua. El peligro de aludes este sábado no implica la activación del plan Allaucat, pero se recomienda extremar las precauciones sobre todo fuera de las zonas de pistas no controladas. El peligro es marcado a casi a todos los sectores por encima de los 2.200 metros, y moderado por debajo de esta cota.