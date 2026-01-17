Red Eléctrica quiere sustituir la MAT entre Aragón y Tarragona por una más potente

Red Eléctrica ya ha pedido formalmente al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y al Departamento de Territorio la autorización para construir una nueva línea aérea de mucha alta tensión entre Escatrón (Zaragoza, Aragón) y hasta la Secuita. La MAT pasará por una nueva subestación eléctrica denominada los Aubals a García (Ribera de Ebro), la de la Selva del Camp (Baix Camp) y la del Francolí, que se está construyendo al límite del término municipal de Vilallonga del Camp (Tarragonès) y que tiene que servir para descarbonizar la industria química.

Mayoritariamente, la línea transcurrirá por el mismo trazado que el actual (de los años 70), que se desmantelará posteriormente. Sin embargo, en algunos tramos la infraestructura se desviará. Por ejemplo, la línea actual no pasa ni por Marçà (Priorat), ni por Alforja (Baix Camp), mientras que la nueva sí que ocupará estos dos términos municipales. La línea tendrá un trazado de 180 kilómetros no lineales y hay más de 1.300 propietarios afectados, sobre todo fincas agrícolas, algunas en explotación y otros abandonadas.

Impacto sobre el territorio



A raíz de este proyecto, varios vecinos afectados han creado la Plataforma No a la MAT Aragón, Cataluña. Su portavoz, Axel Baiget, explica en ACN que la línea tendrá un "gran impacto sobre el territorio y el campesinado". Desde la entidad apuntan que no se trata de una "renovación", sino que son "dos proyectos muy diferentes", ya que se multiplica por tres la potencia actual. "Implica un impacto en el territorio mucho mayor a nivel de salud, de campesinado y de medio ambiente", advierte.

En la misma línea, el alcalde de l'Aleixar (Baix Camp), Josep Biosca, no ve necesario el "sobredimensionamiento" de la línea actual y cree que la "mayoría" de pueblos tendrán un "impacto negativo". En declaraciones en ACN, Biosca destaca también la afectación al turismo cultural y el patrimonio natural, y a numerosas fincas agrícolas que están en funcionamiento.

Desde la DO Terra Alta también se oponen a la MAT. Consideran que "incrementa una carga territorial que ya es excesiva" en la comarca. Apuntan que los viticultores están "preocupados" porque "ven amenazada la continuidad de sus explotaciones y la integridad del mosaico agrario que define la comarca". Además, la DO exige que se detenga la tramitación del actual proyecto y se "revise" su planteamiento, "abriendo un proceso de diálogo con el territorio".

"Ambivalencia" de los municipios afectados



La Plataforma muestra preocupación ante "la ambivalencia" de algunas administraciones locales a la hora de hacer frente contra el proyecto. Baiget recuerda que el año 2022 los ayuntamientos, consejos comarcales y la Diputación de Tarragona hicieron frente común "oponiéndose" a las líneas promovidas por la empresa Forestalia. Ahora, en cambio, el portavoz asegura que no hay aquel "apoyo unánime".

"Tenemos una ambivalencia, no nos dicen ni uno 'sí' ni uno 'no'", comenta Baiget mientras hace un llamamiento a la "movilización social" para que los representantes públicos "se vean obligados a posicionar". El alcalde de l'Aleixar también observa que hay "consenso social" en contra del proyecto, y pide "consenso político" más allá de "el interés económico" de algunos municipios.

Uno de los pueblos por donde atraviesa la MAT es la Selva del Camp. El alcalde Enric Roberto afirma en ACN que están "a favor" de "la electrificación". Desde el equipo de gobierno no se oponen a la línea porque "la sociedad cada vez pide más energía", dice Roberto. Sin embargo, apunta que el "debate" es "cómo se genera esta electricidad y de dónde la traemos".

Biosca es más contundente y le parece un "disparate" que se traiga la energía "de tan lejos". Además, señala que el año 2027 tiene que entrar en vigor el PLATER (Plan Territorial Sectorial para la Implantación de las Energías Renovables en Cataluña) que tiene que servir para producir "energía de proximidad". Desde la Plataforma afirman que la electricidad de esta MAT será para abastecer el complejo petroquímico de Tarragona y "descarbonizar" la industria.

Alegaciones



Desde esta semana los dos proyectos se han publicado en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) y en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), hay 30 días hábiles por presentar alegaciones. Desde la plataforma están trabajando con otras entidades como Unió de Pagesos para hacer estas alegaciones.

Los municipios afectados también están tratando de ponerse de acuerdo para presentar unas alegaciones conjuntas a través del Consejo Comarcal del Baix Camp. Al alcalde selvatà le preocupa "el impacto visual" que tendrá la nueva MAT y cree que hay que mirar "con mucho más detalle" el trazado por donde pasará para que "no afecte a nadie, sean campesinos, viviendas o en el paisaje".