Un viaje musical hacia el origen

Este mes de enero la cantautora Sílvia Tomàs presenta Paraíso perdido, un trabajo que la misma autora define como «un proyecto artístico» que quiere invitar a la mirada introspectiva y, a la vez, cuestionar el rumbo de la humanidad a través de la música.

Lo hará con tres conciertos gratuitos, que cuentan con el apoyo de la Diputació de Tarragona, y que ofrecerá en el Santuario de la Virgen de Montserrat de Montferri el 18 de enero; en el Espacio Jove Kesse de Tarragona el 23 de enero y en el Castillo del Cambrer de Reus el 30 de enero.

«Volver al paraíso perdido es reconectar con la parte luminosa de nosotros mismos, con la humildad, con el respeto hacia los otros, hacia la naturaleza y hacia uno mismo», explica Tomàs. Este retorno al origen está simbolizado por lo que la denomina «el hilo rojo», un hilo invisible que atraviesa todas las canciones y nos lleva de nuevo hacia la esencia, dejando atrás «la oscuridad, el egoísmo y la codicia».

Musicalmente, eso se traduce en un conjunto de canciones compuestas «desde un lugar profundamente íntimo y filosófico, pero con un claro reflejo social y cultural de la humanidad». Tomàs habla de un proceso de creación «casi instintivo» en que se ha dejado llevar por la inspiración para escribir sin filtros que maticen o entorpezcan la creación. La grabación del trabajo, detalla, también se inserta en este marco conceptual: Sílvia Tomàs lo hizo en directo en el interior de una pequeña ermita que forma parte de una masía, en el Pont d'Armentera. «Quise hacerlo allí porque era un espacio que nos transportaba al cristianismo primitivo, un concepto que para mí está relacionado con valores como la comunidad, la hermandad o el bien común».

La dirección y producción de la gira de Paraíso perdido son obra de Xavier Vallverdú, productor y músico que acompaña a Tomàs en la creación, los arreglos y la coordinación artística. «Es un amigo que me escucha, que conecta con la fuerza de las canciones y que coincide conmigo en el mismo camino», apunta la autora. Sobre el escenario, cinco intérpretes son los encargados de dar vida en este paraíso perdido: se trata de Sílvia Tomàs a la voz, guitarra y pandereta; Xavier Vallverdú al piano; Mercè Vallverdú en las segundas voces; Manu Barandiaran al violonchelo; y Clàudia García-Albea al violín.

Paraíso perdido es el quinto trabajo de Sílvia Tomàs, cantautora nacida en Barcelona, pero establecida en Vilaplana. El trabajo lo conforman nueve canciones «que nos hablan del hilo umbilical de una historia que quiere ser recordada».