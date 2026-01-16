Estos son los mejores planes para hacer en Tarragona este fin de semana

El Cós de Sant Antoni se celebrará el domingo 18 en la Torre d'en Dolça a partir de las 11 horas.Gerard Martí

La demarcación de Tarragona llega cargada de propuestas para todos los gustos este fin de semana. Desde fiestas mayores de invierno y celebraciones tradicionales hasta ferias gastronómicas, teatro y actividades familiares, el territorio ofrece una agenda diversa para disfrutar del tiempo libre sin salir de la provincia.

Vila-seca – Fiesta Mayor de Invierno de Sant Antoni

Viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de enero, Vila-seca vivo uno de los fines de semana centrales de su Fiesta Mayor de Invierno. El viernes habrá pregón y conciertos; sábado, festividad de Sant Antoni, donde destacan els Tres Tombs y la bendición de los animales, el correfoc y los bailes de Fiesta Mayor, y domingo 18 el tradicional Cós de Sant Antoni en el parque de la Torre d'en Dolça, con carreras de caballos y actividades en torno al circuito hípico.

Torredembarra – Fiestas de San Sebastián

El viernes 16 de enero, a las 21 h, la Iglesia de Sant Joan Baptista de Baix a Mar acoge un concierto de la Coral Santa Rosalia. El sábado 17, a las 10 h, se celebra el Oficio Solemne en honor en San Sebastián en la parroquia de Clarà. El domingo 18, a las 18 h, el Espacio Cultural Sala del Mar programa la obra de teatro 'L’autèntica solitud del corredor de fons', con entrada gratuita.

Vimbodí y Poblet – Feria de la Trufa Negra

El sábado 17 y el domingo 18 de enero, Vimbodí y Poblet celebra la IX Feria de la Trufa Negra. En el pabellón municipal habrá mercado de trufa fresca y productos de proximidad durante todo el fin de semana, showcookings con chefs como Arnau París y Rafel Múria, catas gastronómicas y ambientación musical sábado por la tarde. Por otro lado, el domingo al mediodía tendrá lugar el Concurso de 'Gossos Tofoners'.

Tarragona – Talleres familiares en CaixaForum

Por su parte, CaixaForum Tarragona propone el taller 'El món de la cèl·lula', una actividad familiar para observar diferentes tipos de células en el microscopio. Se hará el sábado 17 de enero a las 18 h y el domingo 18 a las 11.30 h. La actividad dura una hora y está recomendada para niños a partir de 10 años.