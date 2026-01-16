Tarragona se prepara para varios días consecutivos de inestabilidad meteorológica por la llegada de una nueva borrasca, según las últimas previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las lluvias, en algunos momentos intensas y acompañadas de tormenta, marcarán el tiempo desde el sábado y se prolongarán, al menos, hasta el martes, con posibilidad de nieve en cotas medias.

Este sábado será una de las jornadas más adversas, con probabilidad de precipitación del 100% durante todo el día. Los chubascos podrán ser localmente fuertes y no se descarta que vayan acompañados de tormenta. La cota de nieve se situará alrededor de los 1.400 metros, afectando principalmente a zonas elevadas del interior.

Mapa del Meteocat con la previsión meteorológica para los próximos días.Meteocat

El domingo continuará la inestabilidad, aunque con ligeros cambios. Por la mañana, la probabilidad de lluvia será del 95%, mientras que por la tarde descenderá ligeramente hasta el 90%. Las precipitaciones seguirán siendo frecuentes y el ambiente se mantendrá frío, sobre todo, en el interior.

De cara al inicio de la próxima semana, la borrasca no dará tregua. El lunes comenzará con una probabilidad de lluvia del 85% por la mañana, que aumentará hasta el 95% por la tarde. Además, la cota de nieve bajará hasta los 1.300 metros durante la mañana, lo que podría favorecer nuevas nevadas en áreas de montaña. El martes, la situación será aún más clara, con lluvia prácticamente asegurada durante todo el día (100%).

Los expertos advierten de que, aunque el episodio está bien definido, la intensidad y distribución exacta de las precipitaciones todavía pueden variar. Por ello, recomiendan extremar la precaución, especialmente en zonas de montaña y en tramos de costa expuestos a tormentas, y seguir las actualizaciones de los avisos oficiales ante posibles chubascos intensos y nevadas en cotas medias.