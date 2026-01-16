Alcover celebra 125 años de amistad

Vecinos y socios de Alcover durante los encuentros del Círculo de Amigos a finales del siglo XX. Tomás Molina durante su intervención en el Centro.ARCHIVO DEL CÍRCULO DE AMIGOS ARCHIVO DEL CENTRO DE AMIGOS

Pocas entidades en la demarcación pueden presumir de cumplir 125 años. El Centro de Amigos de Alcover, sin embargo, se define como «mucho más que una entidad», es un símbolo de la unión de un municipio que ha conseguido mantenerse en el tiempo desde el año 1881, cuando un sector «liberal» de la asociación del Casino de Alcover creó el Círculo de Alcover, dando el nombre de la actual institución.

Después de disolverse el año 1884, el Cercle d'Amics tomó forma con la creación de unos estatutos, con una entidad más abierta y apolítica, prohibiendo incluso las discusiones políticas y religiosas entre los socios. «Todo el mundo tiene un recuerdo al Círculo, representa un punto de encuentro para todos los alcoverencs», explicaba el actual presidente del Cercle d'Amics d'Alcover, Joan Dolcet. Durante todo el siglo XX, el centro se situó como un espacio de ocio y paso creado por «progresistas» alcoverencs, y se transformó en el punto de referencia del municipio.

A pesar de consolidarse a finales de siglo a través de reuniones y actividades, desde hace diez años la entrada de socios a la entidad frenó notablemente, especialmente entre la juventud de la localidad. Los comienzos de la nueva junta el año 2023 revitalizaron el Cercle d'Amics con la reforma del bar, un elemento «clave», según Dolcet, que ha ayudado a incrementar las suscripciones en un 50% y atraído a la atención de los más jóvenes.

«Estamos en un buen momento, actualmente el Cercle cuenta con 450 socios», celebraba el presidente. «Ahora también tenemos un servicio de discoteca y hay más gente de 18 años, ha sido una sorpresa», destacaba Dolcet. «Ojalá los jóvenes tomaran el relevo de la entidad en un futuro, siempre hay alguien que ama el pueblo», confesaba al responsable.

Durante las últimas décadas, personajes en los cuales se convertirían de gran influencia como el meteorólogo Tomàs Molina o el cómico Andreu Buenafuente, han pasado por el centro participando en diferentes actividades. Los tiempos han cambiado, pero la influencia es la misma. Bailes en directo, espectáculos, sesiones musicales, noches temáticas y comidas con la excusa de reunirse entre socios siguen siendo las principales atracciones del Cercle d'Amics d'Alcover.

El próximo sábado, día 17 de enero, la entidad conmemorará sus 125 años arrancando la retahíla de propuestas que marcarán un año «especial». El Teatro del Cercle d'Amics d'Alcover espera llenarse para presentar los actos principales de este año, homenajeando también a los expresidentes del centro y su «papel fundamental» en el desarrollo de la institución.

«En los próximos 25 años esperamos una entidad viva y abierta, llena de gente,» indicaba Joan Dolcet, destacando esperanzado con que «no cambiará nunca por mucho que se modernice gracias al calor|rescoldo del pueblo».