El Vendrell concreta un nuevo POUM que limitará la construcción «desordenada»

El gobierno del Vendrell ha anunciado su intencionalidad para concretar el nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), que renovará la normativa que rige el orden urbanístico al municipio desde la última actualización el año 2000. En la primera rueda de prensa de valoración política del año, el alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez dejaba ver los cementos de un POUM que el consistorio prevé acabar «a finales de este 2026» y que ha definido como «centralizado, verde y compacto».

La principal novedad de la propuesta es la limitación del crecimiento expansivo del municipio. Después que la Generalitat desclasificas, ahora hace dos años, 300 hectáreas edificables en la localidad con el Plan Director Urbanístico (PDU) de La Costa Daurada, el alcalde asegura que eso «les permitirá poner limits de crecimiento». «Queremos crèixer hacia adentro, tenemos urbanizaciones con vacíos, pendientes de construir o sin servicios», indicaba Martínez, haciendo referencia a la «necesidad de cohesión del municipio». «El Vendrell siempre será un municipio disperso, es nuestra historia», resaltaba.

El consistorio también ha confirmado la contratación del avance del POUM, el primer paso para «dibujar las principales características» de la propuesta. «El POUM es el gran legado que un gobierno puede dejar». Entre las novedades, el alcalde también aseguraba al Diari Més la contratación de cuatro planes diferentes que «darán forma al POUM».

El más destacado es un nuevo Plan Especial de Espacios Azules, que creará una normativa propia para la gestión y mantenimiento de las rieras y torrentes de la localidad. «Tenemos en cuenta que sueño zonas inundables y se establecerán criterios para tratar las más vulnerables», indicaba Martínez, confirmando que también se incluirían los nuevos planes de Vivienda y de Patrimonio. Además, se prevé la regulación de caminos abandonados, zonas agrarias y la mejora de seguridad en las rieras. «La gente las tiene que percibir como una parte del municipio», subrayaba al alcalde.

El alcalde calificaba el Plan de Vivienda de «clave» a causa de las previsiones de crecimiento de la Generalitat, que sitúa un crecimiento de 41.000 habitantes en casi 60.000 en los próximos años. «Ahora tenemos casi todos los documentos, el esquema básico para los próximos 20 o 30 años y queremos que sea ley pronto», aseguraba Martínez.

Nuevo puente y reformas

El Ayuntamiento del Vendrell también ha hecho pública la futura construcción de un nuevo puente en la Riera de la Episcopal, como aparte de la reurbanización de la zona de las rieras. La nueva edificación, de 30 metros de largo, prevé sustituir la roquera delante del local de los Niños del Vendrell en una zona calificada «de arriesgada» por los desbordamientos. El consistorio prevé iniciar los trabajos «en las próximas semanas», una vez finalicen los movimientos de tierras.

Imagen digital del nuevo puente de la Riera de la EpiscopalCedida

Entre otras medidas anunciadas, también se iniciará el próximo día 2 de febrero el nuevo sistema de recogida de residuos que «doblará el actual porcentaje para evitar incrementos a la tasa» y se ejecutará el Plan de Sostenibilidad Turística para reformar el Torrent de los Argalls, empezar las obras del Parque de la Música y adjudicar la reforma del Riuet. Unas reformas que, de acuerdo con Martínez, completarán la construcción del centro urbano de Coma-ruga, «uno de los grandes objetivos», sumado a la futura pacificación y peatonalització de la Rambla.