Dignidad en las Vías valorará trasladar las quejas sobre el R13 en Madrid si la Generalitat no actúa

Dignitat a les Vies y la Asociación els Amics del Ferrocarril de Valls y el Alt Camp han acordado la creación de una Mesa de Trabajo conjuntamente con la Diputación de Tarragona para avanzar en las mejoras del servicio por toda la demarcación. Les dos entidades se reunieron por segunda vez este pasado martes a la Diputación para tratar las principales problemáticas del Camp de Tarragona, junto con los principales partidos políticos.

Entre las principales demandas, destacó la reconfiguración de los horarios y del servicio a la línea R13, entre la Planade Picamoixons y Sant Vicenç de Calders, que «monopolizó la conversación», según explica el portavoz de Amigos del Ferrocarril, Nil Magrinyà.

El objetivo es ejercer una presión conjunta para valorar un «reparto justo» y una correcta calendarització de la línea, que desde el pasado mes de noviembre sólo cuenta con cuatro trenes diarios. El R13 es la única vía de Cataluña que realiza un mantenimiento diurno, un hecho que obliga a cortar el servicio entre las 9.00 h de la mañana y las 16.00 h de la tarde.

«En el corredor sur siempre nos imponen las cosas con letra pequeña», criticaba a la portavoz de Dignidad en las Vías, Anna Gómez. Durante la reunión, uno de los temas recurrentes fue la creación de una línea de Cercanías únicamente de la demarcación de Tarragona, una medida que «descentralizaría el servicio».

Les entidades y la Diputación de Tarragona volverán a reunirse en un plazo de un mes para definir las demandas que reclamarán a la Generalitat, incluso, contando con la posible colaboración del Colegio de Abogacía de Tarragona. La nueva Mesa de Trabajo definirá un plazo para obtener respuesta por parte del Gobierno, pero en caso de no avanzar en las negociaciones, las quejas pertinentes se trasladarían directamente a Madrid.

De acuerdo con las entidades, no sorprendió la ausencia en la reunión de Adif y Renfe, invitadas a participar en las conversaciones desde la primera reunión celebrada el pasado 30 de octubre del 2025. «Adif considera que la Diputación no es un interlocutor válido», explicaba Magrinyà, descartando que el órgano estatal ferroviario escuche sus propuestas. «Cuando Adif confirma que hace alguna cosa, la hace sin consultar en el resto», lamentaba el responsable.

Además, Magrinyà aseguraba que «las demandas actuales caen por su propio peso, pero nunca tienen recorrido» y destacaba el papel colaborador de la Generalitat: «El Gobierno es muy consciente de los problemas, pero no cambia la infraestructura», detallaba. La portavoz de Dignidad en las Vías, en cambio, reivindicaba la no asistencia de las instituciones estatales: «No podemos renunciar a nada porque ellos no estén», subrayaba.

También se trataron las afectaciones del corte de los túneles del Garraf, que obligará a los usuarios que vayan a Tarragona a desviarse por Vilafranca. «Supondrá media hora más de viaje por una línea única y gastada», explicaba la portavoz, lamentando la falta de información sobre el corte, que se alargará tres meses.