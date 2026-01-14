Salou reparte 342 garrafas de aceite solidario a entidades humanitarias

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Salou ha entregado 342 garrafas de aceite de dos litros a las tres principales entidades humanitarias que prestan servicio al municipio. Cáritas, Cruz Roja y Eluzai han recibido 114 garrafas cada una, justo el día siguiente de la primera edición de la Festa de l'Oli, celebrada durante el pasado fin de semana. El aceite recibido por las entidades proviene de los olivos milenarios situados en los espacios verdes públicos de la localidad, utilizado bajo la Denominación de Origen Protegida Siurana, y de acuerdo con el consistorio, «ha superado todos los controles sanitarios de calidad exigidos» para el consumo.

La iniciativa, que este año llega a su cuarta edición, forma parte de un proyecto municipal de gestión sostenible de los olivos públicos, con el objetivo de preservar el patrimonio natural y, al mismo tiempo, destinar el aceite obtenido a familias en situación de vulnerabilidad. «Es una acción absolutamente solidaria, que convierte nuestro patrimonio natural en una herramienta de ayuda real para las personas que más lo necesitan», ha afirmado el alcalde Pere Granados.

Uno de los ejes del proyecto es el sistema de intercambio solidario, que permite a la ciudadanía obtener, por ejemplo, 2 litros de aceite de Salou a cambio de dar 4 litros de aceite de oliva virgen. Este mecanismo facilita que las ONG's puedan incrementar las reservas para la distribución entre las familias atendidas. El aceite producido por el municipio también ha producido en diferentes formatos, presentados también durante la Festa de l'Oli.

Jornada exitosa

El consistorio también ha valorado «positivamente» la edición debutando de la Festa de l'Oli en el municipio. Durante la nueva propuesta de carácter gastronómico y cultural que llenó la plaza de la Pau, se repartieron más de 500 raciones de comida y 550 postres entre los asistentes de la celebración, con el aceite solidario del municipio como protagonista en los platos.

«La Festa de l'Oli refuerza el sentimiento de pertenencia, la convivencia y el orgullo del pueblo y la recuperación del patrimonio, en este caso agrícola», explicaba al alcalde salouense, destacando que el acontecimiento tendrá recorrido «en el futuro» en la localidad.

Durante la primera edición, Granados destacó «la alta participación» por parte de los visitantes, que pudieron probar platos con el aceite salouense, como rebanadas de pan mojadas con el producto o diferentes «tapas» solidarias mojadas, creando «buen ambiente y valor identitario» con la iniciativa.

Les postres repartidos, además, también promocionaron los productos con pan mojado y chocolate, recordando a las tradiciones típicas familiares destacando el sabor del nuevo producto. «Refuerza el orgullo de pueblo y la recuperación patrimonial», explicaba el alcalde, con la previsión de repetirlo.