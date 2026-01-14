Los productores de trufa del Alt Camp prevén una buena cosecha gracias a las lluvias

Los productores de trufa prevén una cosecha buena esta temporada -que va de noviembre a marzo- y confían en superar las seis toneladas del año pasado. Así lo ha explicado a ACN el investigador del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña y secretario de la Asociación de Productores de Trufa, Daniel Oliach, que ha remarcado que ha habido «una climatología muy buena, sobre todo en primavera, cuando hubo precipitaciones y temperaturas suaves». «Estamos teniendo mucha cantidad y también calidad», ha subrayado. Los precios, en cambio, se han moderado. Oliach lo atribuye al hecho de que haya más cantidad de producto y también que sea considerado un artículo gourmet. En estos momentos los precios están entre los 200 y 400 euros el kilo.

La cosecha de trufa empezó a mediados de noviembre y se alargará hasta finales de marzo. Este año se prevé una cosecha «buena» gracias a las lluvias que cayeron durante la primavera y verano y las temperaturas suaves que permitieron hacer crecer el hongo. Así lo asegura Daniel Oliach, que constata que este año también se está encontrando trufa silvestre, un producto más escaso en los últimos años a causa de la sequía. Por todo ello, en esta campaña los truferos confían en superar las seis toneladas recogidas el año pasado, en que ya se consideró una buena campaña, ya que se dobló la producción del 2024 -de 3 a 6 toneladas.

La Associació de Productors de Trufa de Catalunya agrupa a unos 160 productores de todo el país que, conjuntamente, suman un millar de hectáreas de cultivo -en torno a un 5% de las hectáreas cultivadas en el Estado. Los productores actualmente controlan con mucha precisión y con la ayuda de artilugios tecnológicos la humedad del terreno, tanto en profundidad como en superficie, la cantidad de agua que hay que aportar con el regadío u otros parámetros que tienen que permitir que la trufa se desarrolle de manera satisfactoria. De hecho, según Oliach, la trufa de cultivo es clave para poder tener una producción estable y «aceptable» de este hongo.

Oliach detalla que una buena parte de la trufa que se cultiva en Cataluña y en el Estado está destinada a la exportación. De hecho, aunque Cataluña no es el principal productor, tiene un peso muy importante en las exportaciones en el ámbito estatal. Según datos de la Cámara de Comercio de Barcelona, Cataluña representa cerca de un 32% de las exportaciones de trufa fresca y un 57% de la trufa en conserva de todo el Estado. Según los mismos datos, los principales destinatarios son Francia (27%) y Estados Unidos (18%). En este sentido, Oliach asegura que «si bien hace unos años la práctica totalidad de la trufa se exportaba a Francia, ahora mismo se está diversificando mucho y eso es positivo».

Contención de los precios

Una de las consecuencias del aumento de producción de este año es que los precios se han contenido. «Hay más producción y eso se nota en los precios», ha asegurado Oliach. Sin embargo, asegura que no es el único factor. «También se intuye que hay un poco de crisis. Todos los alimentos han subido mucho precio y la trufa se ve repercutida por el hecho de no ser un producto de primera necesidad», ha expuesto. Según el técnico del CTFC, en estos momentos el precio de un kilo de trufa está entre los 200 y 400 euros, «un precio mucho más bajo que en temporadas pasadas».

Divulgación de la trufa negra

Uno de los grandes retos que tiene el sector es la divulgación del producto entre el público general. Los expertos reconocen que la trufa es la «gran desconocida». «Hasta hace cuatro días la gente se pensaba que la trufa se hacía en Francia, cuando España es el principal productor de trufa mundial», ha expuesto Oliach. Por su parte, la presidenta de la Associació de Productors de Trufa de Catalunya, Carme Vivó, cree que el sector de la restauración «cada vez aprecia más el producto y lo hace servir», pero «queda mucho trabajo asunto a nivel del pequeño consumidor».

Una de las iniciativas que hace unos años que ha puesto en marcha la asociación es organizar visitas a campo con restauradores para que conozcan las fincas y cómo se cultiva el producto. «Vamos haciendo acciones para que los cocineros conozcan el producto, sepan como tratarlo y cocinarlo y pierdan un poco el miedo», ha explicado Vivó.

Precisamente, han organizado recientemente una visita a una finca que hay entre Anoia y el Alt Camp con el equipo del restaurante el Truc de Agramunt. El propietario del restaurante, Sergi Aritzeta, asegura que la trufa es un producto que utilizan a menudo: «Desde noviembre hasta que se acaba la temporada siempre tenemos en casa, es un producto fetiche nuestro». En este sentido, ve con muy buenos ojos las visitas que organizan desde la asociación. «Es una manera de tener un poco más de conocimiento sobre la trufa, no sólo llevar la trufa al restaurante, sino que podamos ver todo el proceso y aprender un poco más», ha expresado.

De hecho, Aritzeta cree que las nuevas generaciones de cocineros «tienen el deber de dar a conocer productos como la trufa». «Creo que hemos ido demasiado allá con los productos industrializados y, por lo tanto, tenemos el deber de trabajar bien productos que salen de la tierra como la trufa», ha expresado. Es consciente, pero que «todavía hay mucho trabajo a hacer de cara al cliente final» y que los restauradores tienen que ser los prescriptores.