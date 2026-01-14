Nuevas excavaciones en la Graiera de Calafell revelan ocupaciones neandertales de hace 100.000 años

Publicado por Ac Creado: Actualizado:

Las últimas excavaciones arqueológicas en la gruta de la Graiera, en Calafell, han permitido poner al descubierto nuevas ocupaciones neandertales de hace cerca de 100.000 años y han supuesto un paso adelante muy relevante en el conocimiento de este yacimiento, considerado clave para entender la vida y la evolución de los neandertales en el litoral nordeste de la Península Ibérica.

La campaña finalizó el último 15 de diciembre. Durante los trabajos se ha iniciado la excavación en extensión de la Unidad IV, un nivel con una cronología próxima a los 100.000 años, del cual se han recuperado más de 2.000 restos arqueológicos, principalmente herramientas de piedra y huesos de animales consumidos por los grupos neandertales que ocuparon la gruta.

El conjunto lítico recuperado está formado sobre todo por herramientas de sílex, entre las cuales destacan rascadores y denticulados, utilizados mayoritariamente en tareas de desencarnación y descuartizamiento de las presas. Con respecto a los restos faunísticos, el caballo parece ser, de momento, la principal especie cazada y procesada en este nivel, aunque también se han documentado de manera puntual otros herbívoros, como el ciervo y el conejo, así como pequeños carnívoros como el lince. Estos datos permitirán reconstruir con detalle qué especies cazaban los habitantes de la Graiera y cómo aprovechaban los recursos disponibles en su entorno inmediato. Paralelamente, se ha seguido ampliando el sondeo estratigráfico que explora las partes más antiguas del yacimiento, abordando los niveles V y VI, con cronologías anteriores a los 150.000 años, fundamentales para entender la evolución del paisaje, del clima y de las estrategias de adaptación de los neandertales a lo largo de decenas de miles de años.

Un registro excepcional

En conjunto, la secuencia de la Graiera confirma que se trata de uno de los registros más amplios y continuos de ocupación neandertal en el nordeste peninsular, con evidencias que abrazan hasta los últimos 200.000 años. Más allá de la investigación científica, la campaña ha vuelto a apostar por acercar la prehistoria a la ciudadanía, con jornadas de puertas abiertas que han reunido a más de una setentena de vecinos y visitantes, talleres de prehistoria para el público familiar y visitas en el laboratorio de campo instalado en el Espacio Palou de Calafell.

La campaña, dirigida por los doctores Juan I. Morales, del IPHES-BÚSQUEDA, y Diego Lombao, de la Universidade de Santiago de Compostela, ha contado con una destacada participación internacional e interdisciplinaria, así como con estudiantes universitarios, consolidando la Graiera como un auténtico campo filtra. Las excavaciones se enmarcan en el proyecto cuatrienal ARQ001SOL-172-2022 y cuentan con el apoyo y financiación del Ayuntamiento de Calafell, en el marco de una estrategia a largo plazo de puesta en valor del patrimonio prehistórico del municipio.

Además, la buena conservación de los sedimentos documentados en los niveles más antiguos abre la puerta en futuros estudios especializados, como análisis paleoambientales, tafonómicas y tecnológicas, que permitirán profundizar más en el conocimiento de las condiciones climáticas, ecológicas y sociales en qué vivieron estos grupos humanos y en su capacidad de adaptación al medio litoral a lo largo del Pleistoceno medio y superior, así como en las dinámicas de ocupación del territorio a lo largo del tiempo, documentadas científicamente.