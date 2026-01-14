Tarragona se prepara para un fin de semana con tiempo adverso debido a la llegada de una nueva borrasca, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La lluvia hará acto de presencia desde el viernes por la tarde, con una probabilidad de precipitación del 60%, y la cota de nieve se situará en torno a los 1.400 metros.

El sábado, la situación se intensifica: la probabilidad de lluvia alcanza el 90% por la mañana y el 95% por la tarde, y los chubascos podrían ir acompañados de tormenta. El domingo y los primeros días de la semana se mantendrá la inestabilidad.

La Aemet prevé lluvia prácticamente segura el domingo (100%) y prácticamente segura el lunes (95%) y martes (85%), con una cota de nieve que descenderá hasta los 1.100 metros. El ambiente será frío, especialmente en el interior, y las heladas podrían ser frecuentes durante las noches.

Los expertos recuerdan que, aunque la borrasca se espera que haga acto de presencia en Tarragona, la intensidad exacta de los fenómenos aún presenta incertidumbre. Se recomienda precaución en montaña y áreas de costa, así como seguir las actualizaciones meteorológicas oficiales, ya que la situación podría generar chubascos intensos, tormentas ocasionales y posibles nevadas en cotas medias durante todo el fin de semana.