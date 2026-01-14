El Gobierno subvenciona cinco municipios para mejorar la recogida selectiva

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

La Agencia de Residuos de Cataluña (ARCO), impulsada por el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica ha asignado 75 subvenciones por toda Cataluña para ayudar a financiar las implantaciones de sistemas más eficientes de recogida selectiva. La demarcación de Tarragona, en total, ha recibido cinco subvenciones para entes locales para «incentivar la recogida, la identificación de usuarios y la separación de los residuos».

La ciudad de Tarragona, El Vendrell, la Canonja, Bonastre y Vila-Rodona han sido los únicos beneficiarios, excepto dos ayudas otorgadas por todo el Baix Penedès, entre Albinyana y la Bisbal del Penedès.

La capital de la demarcación, Tarragona, ha sido la más beneficiada para impulsar mejoras en el servicio de recogida selectiva de residuos y de servicios de limpieza, con un total de 410.559 euros. Destaca también el caso del Vendrell, que repartirá la ayuda de 348.281 euros entre «diferentes fracciones del municipio».

En este sentido, en la capital del Baix Penedès se reactivó el sistema Puerta a Puerta el pasado 1 de diciembre de 2025 en el Romaní, en Bonavista y está previsto que a partir de febrero empiece el nuevo sistema de contenedores inteligentes en el Monte y el Pèlag y en la Muntanyeta. «Uno de los retos que tenemos este año es la implementación del nuevo modelo de recogida de residuos en el municipio, y esta subvención de la Generalitat será un buen soporte», explicaba el alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.

Entre los otros municipios escogidos, la Canonja recibirá un total de 20.681 euros y Vila-Rodona 1.973 euros. Entre el resto de municipios del Baix Penedès, sumarán más de 20.000 euros en total.

Situación complicada

A pesar de la intencionalidad de realizar mejoras por parte de la Agencia de Residuos, el Ayuntamiento de Bonastre se sitúa como en una situación complicada por la gestión de la recogida selectiva de residuos en el municipio. El consistorio, que ha recibido 6.921 euros a través de la subvención, acumula varias quejas formales de vecinos residentes en la urbanización de la Fuente de la Gabacha.

El principal problema, según argumentan los propietarios, es el aumento de las tasas a 262,50 euros anuales en una urbanización donde el consistorio situó el punto de recogida a 566 metros de algunas de las casas, es decir, además de 1 kilómetro entre ida y vuelta y «aplicando la misma tasa de residuos que en el resto del municipio».

Estas son las reclamaciones de los vecinos, que explicaban al Diari MÉS como después de meses insistiendo, todavía no han recibido respuesta del Ayuntamiento. De acuerdo con uno de los residentes afectados, el consistorio los confirmó que «tendrían que hacer uso del centro de reciclaje de la Bisbal del Penedès, situada además de 20 kilómetros de distancia, en vez del recinto situado en Roda de Berà, a sólo 4 kilómetros. La tasa de la recogida de residuos en Bonastre, este año, ha crecido un 25%, según confirmó el Ayuntamiento este mes de enero.