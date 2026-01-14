Decenas de vecinos se movilizan por la Vía Verde mientras la Diputación y Adif ultiman el acuerdo

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

La futura Vía Verde Costa Daurada que pasará por Cambrils, Mont-roig del Camp y Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant está más cerca después de un mes y medio de conversaciones entre los entes participantes para llevar a cabo el proyecto. La Diputación de Tarragona hizo público su interés por el proyecto el pasado mes de noviembre para cubrir el 60% del coste total del mantenimiento y la construcción de puentes y pasos subterráneos y elevados para desbloquear el proyecto, parado desde el mes de febrero del 2024.

Durante estos meses, sin embargo, dos detalles continuaban pendientes por avanzar con el proyecto: las demandas reivindicadas por el consistorio de Mont-roig del Camp en sus alegaciones y los arrendamientos de los casi 20 kilómetros de terrenos pedidos por Adif para gestionar el proyecto.

Ahora, fuentes próximas al proyecto aseguran que «empieza a desencallarse» gracias a las «buenas intenciones de Adif». Según indican, «Adif tiene prisa» para llevar a cabo la Vía Verde, y durante las próximas semanas, el proyecto podría anunciarse casi al completo, a falta de los últimos detalles en el acuerdo entre la Diputación y el órgano ferroviario estatal.

Los ayuntamientos de Cambrils y Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant continúan a la espera «de aclarar el más bien posible» el proyecto, según fuentes del consistorio cambrilense, a falta del «paso definitivo» que hace falta por parte de Mont-roig del Camp. El trayecto de la Vía Verde atravesará más de 6 kilómetros por los términos municipales de Mont-roig del Camp y Miami Playa, representando una parte significativa del proyecto.

De esta manera, el consistorio pidió en las alegaciones la cobertura del mobiliario urbano y parte de las infraestructuras pluviales, unas condiciones que se desconoce si han sido aprobadas, pero que según ha podido saber el Diario MÁS se siguen conversando.

Después el paro, el proyecto empieza a ver la luz con la Diputación de Tarragona como a nueva intermediaría de los consistorios en las conversaciones con el Estado para impulsar la propuesta. Según las fuentes próximas al proyecto, actuar a través del ente tarraconense es «la mejor opción para hacerlo».

Plataforma

Uno de los principales motivos para la necesidad de desencallar rápidamente el proyecto es la posible caducidad de la firma del convenio para adjudicar las obras, acordadas ahora hace dos años, pero nunca ejecutadas. Por eso, decenas de vecinos de las tres poblaciones implicadas han constituido la Plataforma por la Vía Verde, reclamando información «detallada» sobre el estado actual del proyecto y advirtiendo que, en caso de que no haya avances o una comunicación clara, se empezarán a movilizar y realizar «acciones de sensibilización».

«Ya hemos tenido experiencias similares de proyectos que han caducado en Cambrils», explicaba uno de los portavoces de la plataforma, Salvador Mates. La entidad, nacida los últimos meses presionar en los consistorios, se reunirá el próximo lunes con el Ayuntamiento de Cambrils para constituirse e informarse sobre el proceso. «Queremos información concreta y viable, conocer si hay afectaciones», explicaba Mates, resaltando que la intención es integrar empresas, asociaciones y vecinos para impulsar acciones.

El portavoz también hacía mención de la «buena respuesta de la gente», que se muestra «preocupada» por el avance del proyecto. «Parecía que los ayuntamientos llevaban la iniciativa y las cosas han cambiado», criticaba al responsable. La asociación espera formar parte del proceso a través de consultas, después de constituirse esta semana oficialmente. Por otra parte, se espera que el proyecto dé el próximo paso una vez los ayuntamientos acuerden las condiciones.