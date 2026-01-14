Las actuaciones de los Bombers en el Camp de Tarragona superan las 7.400 en 2025

Los Bombers de la Generalitat cerraron el año 2025 con un total de 62.639 actuaciones urgentes por toda Cataluña, un 9% más que en 2024, y el Camp de Tarragona concentró una parte relevante de esta actividad con 7.411 servicios en la Región de Emergencias de Tarragona. Les tipologías más habituales en el conjunto del Camp fueron los salvamentos, con 2.179 actuaciones, seguido de los incendios urbanos, con 1.737, y los servicios relacionados con la movilidad, como accidentes de tráfico, con 1.589. También se registraron 889 asistencias técnicas, 779 incendios de vegetación y 238 actuaciones por escapes peligrosos, datos que reflejan la diversidad de riesgos asociados a un territorio con una elevada actividad urbana, turística y de movilidad.

Por comarcas, el Tarragonès fue la que concentró más actividad, con 2.895 servicios, especialmente en salvamentos (821) e incendios urbanos (728), además de 559 actuaciones de movilidad y 290 incendios de vegetación. El Baix Camp sumó 2.102 servicios, con un peso destacado de los salvamentos (627) y los incendios urbanos (497), mientras que el Baix Penedès registró 1.345 actuaciones, también con los salvamentos (471) y los incendios urbanos (312) como principales tipologías. El Alt Camp cerró el año con 594 servicios, con una actividad notable en movilidad e incendios de vegetación, incluyendo la actuación destacada en Aiguamúrcia el 23 de octubre. En la Conca de Barberà se contabilizaron 304 actuaciones, mayoritariamente vinculadas a la movilidad y los salvamentos, mientras que el Priorat, con 177 servicios, fue la comarca con menos actividad, con un reparto muy equilibrado entre tipologías.

En el 2025 estuvo marcado por episodios excepcionales que también tuvieron impacto en el Camp de Tarragona, como la noche de la verbena de Sant Joan, varios episodios de lluvia intensa y viento, y los grandes incendios forestales del verano, especialmente los de Torrefeta i Florejacs y Paüls. Estos pusieron de manifiesto la presión operativa sobre el cuerpo de Bombers de la Generalitat.