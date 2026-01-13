Torredembarra mejorará las instalaciones de Cal Dània y ofrecerá 17 licencias para cultivar

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Torredembarra ha aprobado inicialmente el proyecto para la mejora de las instalaciones de la finca de Can Dània, el principal cultivo hortícola público abierto a los vecinos del municipio a través de licencias. Les principales mejoras implicarán rehabilitar y adecuar las funciones de los diferentes espacios del recinto, además de la mejora de la seguridad y la accesibilidad a las casi 11,5 hectáreas que conforman las instalaciones.

Entre las novedades, figura la construcción de un aparcamiento de 23 plazas con punto de carga eléctrica y la plantación de vegetación y ajardinamiento «selectiva» para la creación de zonas de sombra y confort ambiental, consolidando el espacio declarado como refugio climático el año 2023.

Una de las actuaciones más importantes del proyecto será la reforma y cierre parcial de la nave, que se adecuará para destinar el área a la creación de un almacén agrícola. En total, las mejoras ampliarán las edificaciones existentes en 119 metros cuadrados y supondrán una inversión para el consistorio de más de 300.000 euros.

Algunas de las mejoras adicionales comportarán el cierre perimetral de la parcela con el objetivo de mejorar la seguridad del recinto, sumándose a la renovación y del pavimento y mejora de este para garantizar la evacuación de aguas y evitar inundaciones en las plantaciones. El proyecto, según asegura el consistorio, «no comportará ninguna modificación ni intervención estructural sobre los elementos actuales».

El plazo de ejecución se establece en tres fases, iniciando por la urbanización y adecuación de la nave, que comportará 3 meses. Tendrá la misma duración el cierre de los huertos, y la última fase, el cierre perimetral, se estima en un mes de trabajos. Les obras todavía dependen de un análisis topográfico para garantizar el «correcto desarrollo del proyecto» según la documentación aportada por el Ayuntamiento.

Los recorridos interiores del recinto también se adaptarán con rampas y escaleras con el fin de garantizar la continuidad y la accesibilidad universal, de acuerdo con la normativa vigente y con criterios de seguridad y confort para los usuarios.

Nuevas licencias

Antes de la ejecución del proyecto, el Ayuntamiento ha abierto un nuevo proceso de solicitud de 17 nuevas licencias temporales de entre las 57 en total que tiene la finca, que cuenta con terrenos de entre 50 y 60 metros cuadrados cada una. Entre las condiciones, el consistorio valorará a los vecinos de más de 70 años como los principales usuarios de interés. También priorizará las solicitudes de personas declaradas vulnerables por la Concejalía de Acción Social, que tendrán acceso directo en un huerto.

Les licencias tendrán una duración de cuatro años y uno más prorrogable, según el cumplimiento de las ordenanzas de los próximos propietarios. Les ofrecidas se valorarán para empezar a llenar las parcelas que han quedado disponibles y que completarán los espacios después de la reforma de las instalaciones, que todavía no tienen fecha de comienzo. Desde este martes, los vecinos tienen 30 días hábiles para presentar sus ofertas, a la espera de la adjudicación de los huertos.

Les instalaciones están destinadas al autoconsumo exclusivamente, y desde hace décadas tiene una función complementaria para los vecinos de Torredembarra, que pueden pedir una parcela siempre que «cumplan las condiciones», según el consistorio.