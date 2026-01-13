OCINE celebra el día mundial de las palomitas en Tarragona con una promoción peculiar

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

La cadena de cines OCINE ha decidido celebrar el Día Mundial de las Palomitas de una forma muy curiosa en todas sus salas de España. En la demarcación de Tarragona, Ocine cuenta con cines en las Gavarres de Tarragona, Vila-seca, el Vendrell y en Roquetes.

El próximo 19 de enero la cadena de cines ha lanzado la campaña Tú lo traes, nosotros lo llenamos. El objetivo es convertir las salas en un punto de encuentro festivo y dinámico para la comunidad local. Por eso, los espectadores que vayan este día a las salas de OCINE podrán llevar su propio recipiente de casa —sin importar la forma, siempre que cumpla con las dimensiones máximas permitidas— y allí se lo rellenarán con palomitas saladas por el precio simbólico de 3 euros. El bucket tendrá que medir como máximo 30x30 centímetros y puede ser cualquier cosa desde un cubo de arena de playa hasta una olla.

OCINE es la tercera cadena de cines más importando de España y única con capital 100% español. Con esta promoción tan especial quieren celebrar el Día Mundial de las Palomitas.