Un alumno de bachillerato de Cunit crea una web para calcular la vivienda al municipio

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El proceso para buscar vivienda en Cunit y en el Baix Penedès tiene un nuevo modelo a seguir a través de un nuevo comparador en línea por internet, donde los usuarios pueden encontrar la vivienda que quieren comprar con un par de «clics».

La propuesta, sin embargo, no proviene de una gran empresa o portal de vivienda inmobiliaria, sino de un estudiante de segundo curso de Batxillerat de l'Institut Ernest Lluch y Martín. Hugo Ibáñez, de 17 años, es el impulsor de un proyecto que tiene el objetivo de facilitar a los habitantes de Cunit y de la demarcación la comparación de pisos a través de su página web. «La idea es aconsejar a la gente sobre cuánto de tiempo tardaría al comprar una vivienda en función de su edad, ahorros y zona», explicaba Ibáñez.

El estudiante, que todavía sigue haciendo el Bachillerato, destacaba que el proyecto nació de la mano de su Trabajo de Investigación (TDR), que presentará este martes con los datos que su página web, Assessoría d'Habitatge, que le han ofrecido sobre los intereses y problemas más destacados de la vivienda en el Baix Camp y, en concreto en Cunit, su municipio.

«Hasta ahora, he obtenido más de 400 usuarios y el Ayuntamiento hizo difusión del proyecto con publicaciones que alcanzaron las 12.000 visitas», aseguraba el creador de la web. Los usuarios que se registran en su espacio obtienen, además, una lista de recomendaciones y de situaciones a evitar para encontrar la vivienda que buscan, «no sólo con la idea de asesorar», sino ofrecer unos «pasos claros para independizarse».

La creación del proyecto para su trabajo de fin de curso surgió «sin expectativas» y con cargado de buenas intenciones. «Hablando con mi familia sobre independizarse, vimos que existía un problema», afirmaba Ibáñez. Una situación que, dice, «se repetía con sus compañeros de clase».

La idea, finalmente, fue la creación de un proyecto para «ayudar a la gente con ahorros, que llevaba entre 3 y 4 años buscando vivienda, de mi zona y, en especial, de mi familia,» explicaba. A los 17 años, ya es consciente de la dificultad que genera la situación, especialmente con una economía que se encarece, y confirma que «la gente de su edad no sabe muy bien que hacer», resaltando la falta de información que existe «actualmente».

Dedicación

«A mí me gusta la economía y las matemáticas, y pensé que sería una buena idea para mi trabajo», confesaba al estudiante. Una virtud que lo ha llevado a recibir una felicitación por parte del Ayuntamiento de Cunit. Aunque el trabajo final todavía no está presentado, Ibáñez espera «buenos resultados» después de demostrar su tesis en enero.

El proyecto, sin embargo, no fue cosa de un día: «Empecé a hacer la web y el sistema con bases de datos, pero era muy complicado. Durante el verano me dediqué a estudiar Python (un sistema de codificación informática)». De esta manera, en cuestión de seis meses, entre mayo y septiembre, formó Asesoría de Vivienda, un portal donde los usuarios pueden valorar y calcular la hipoteca, el alquiler y viviendas próximas a la comarca.

Ahora, la perspectiva de futuro con el proyecto no sólo se limitará al Trabajo de Investigación, sino que su creador se plantea la ampliación del rango de cálculo de la vivienda en otras comarcas. «Mi idea es llegar a todo el mundo. Si veo que a la gente le gusta la propuesta, intentaré impulsar el proyecto para hacerlo más grande y poner diferentes comparadores», explicaba el estudiante, que tiene como sueño de estudiar economía en los Estados Unidos gracias a su proyecto.