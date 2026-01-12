Valls cierra los Tres Tombs con una treintena de carros y empieza la temporada en Cataluña

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

Las calles Valls han vuelto a recibir el paso de carros agrícolas y caballos durante unas horas para celebrar la 47.ª edición de los Tres Tombs de Sant Antoni Abat. Aunque la fiesta se ha extendido durante todo el fin de semana, la jornada más esperada era la de este domingo, donde 31 carros han atravesado las calles más emblemáticas del municipio con las tradicionales vueltas y finalizando con la bendición de los animales y los equipamientos históricos.

Este año, el recorrido ha sido marcado por un cambio obligatorio a causa de las obras en la muralla de Sant Francesc. El primer Vuelco ha iniciado desde el Muelle de la Estación y finalizado en la carretera Pla. El segundo se ha acortado, entre la Fuente de la Manxa y el mismo destino que en el primero. Pero el último ha atravesado la plaza del Blat y la Muralla, finalizando nuevamente en el Moll y visitando los últimos rincones más populares de la localidad.

«Estaba el miedo inicial por los cambios, pero ha sido una jornada muy positiva y la gente ha quedado muy contenta», aseguraba la presidenta de la Sociedad de Sant Antoni, Tania Guasch. La responsable también aseguraba que, aunque el cambio ha sido circunstancial, «ha sido una sorpresa» positiva, lamentando no pasar por la calle Sant Antoni: «Nos ha faltado eso, queremos volver a pasar y que las bendiciones se hagan allí», subrayaba. Sin embargo, se mostraba «satisfecha» por haber mantenido el paso por la calle Major del municipio, otro acto tradicional que «ha mantenido el espíritu» de la celebración.

El recorrido, aunque no ha sido puntual, iniciándose a las 11.40 h de la mañana, ha acabado «antes de tiempo», según afirmaba Guasch, sobre las 13.30 h. «Más o menos ha estado dentro del tiempo previsto, pero era difícil de calcular y saber el horario por los cambios de calles», explicaba la responsable. Después del recorrido, se han repartido el dulce tradicional de los Tres Tombs, el Auferson, entre los participantes.

Más fiesta

La celebración previa, sin embargo, se inició el sábado con la tradicional Cercavila de la Bandera en la plaza del Carme y las serenatas típicas, que se recuperaron para celebrar una edición especial con la recuperación de varias piezas patrimoniales como el carro de Vilaverd, que volvió a las calles del municipio trece años después para cerrar las vueltas como había hecho cinco veces durante el siglo XX e inicios del siglo XXI.

«El carro de Vilaverd está muy ligado a Valls y nos hacía mucha ilusión que estuviera», indicaba la presidenta de la Sociedad. Además, en esta edición también ha vuelto la Diligencia de Sant Antoni, adquirida el año 1983, que ha acompañado a la treintena de carros por las calles de Valls.