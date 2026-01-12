El Camp de Tarragona pone en marcha una nueva encuesta sobre la movilidad de la población

El Camp de Tarragona inicia la segunda fase de la nueva edición de la Encuesta de Movilidad Cotidiana

La Autoridad Territorial de la Movilidad del Campo de Tarragona ha iniciado una nueva edición de la Encuesta de Movilidad Cotidiana, un estudio que permitirá saber cómo se desplaza la población del territorio en su día a día.

El objetivo principal de la encuesta es analizar los hábitos de movilidad cotidiana y conocer la opinión de la población residente en el Camp de Tarragona con respecto a sus desplazamientos diarios. Los datos recogidos serán una herramienta esencial para la planificación de la movilidad del futuro.

La encuesta se lleva a cabo sobre una muestra aleatoria extraída del Registro de población de Cataluña, representativa de las comarcas del Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat y Tarragonès, ámbito territorial del ATM del Camp de Tarragona.

Las personas seleccionadas recibirán la llamada de un entrevistador o entrevistadora que pedirá su colaboración para responder el cuestionario. Las entrevistas telefónicas se inician hoy, 12 de enero, y está previsto que finalicen a finales de marzo de 2026. Unos días antes de recibir la llamada, las personas seleccionadas recibirán una carta por correo postal y un SMS informándolos de que formarán parte de la encuesta.

La Encuesta de Movilidad Cotidiana es una estadística oficial incluida al Programa anual de actuación estadística de Cataluña, elaborada por el ATM del Camp de Tarragona con la colaboración del Idescat (Instituto de Estadística de Cataluña) y el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica. La participación es obligatoria y la información facilitada se tratará de acuerdo con el secreto estadístico y la normativa de protección de datos. Los datos sólo se utilizarán con finalidades estadísticas. La Ley 5/2016, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el Plan estadístico de Cataluña 2017–2020, prorrogado actualmente, regula las encuestas oficiales como el EMQ CdT.

La recogida de datos ha sido adjudicada, mediante concurso público, a la empresa Opinòmetre, debidamente autorizada para llevar a cabo esta encuesta.