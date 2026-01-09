La Secuita renovará el techo del Casal Municipal caído durante la Dana del 2024

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de la Secuita renovará el techo del Casal Municipal caído durante la DANA del pasado 4 de noviembre del 2024. La medida complementará el apuntalamiento del edificio que se hizo después del temporal, y prevé reformar también el interior del edificio, que actualmente acumula gran cantidad de desperfectos a causa de la abertura que provocaron los daños.

«Es un edificio de 150 años y al proyecto se ha hecho una estructura clara del tejado nuevo», explicaba el alcalde de la Secuita, Eudald Roca. La cubierta dañada hundió parte del antiguo café del Casal, donde se llevaban a cabo diferentes actividades organizadas por el consistorio. La otra parte se ha mantenido activa con el bar del Casal. «Desde el primer momento se actuó de urgencia con la retirada de la cubierta y el apuntalamiento», indicaba al alcalde, asegurando que «todo el mundo espera el retorno de la actividad después de los procesos administrativos, aunque se tendrá que esperar para renovar el interior».

Nuevo proyecto

La nueva propuesta reconstruirá toda la cubierta existente y sustituirá las escaleras de acceso a las plantas superiores, muy deterioradas, por unas metálicas. La intervención prevé un plazo de ejecución de tres meses, con un presupuesto total de 120.360, financiado parcialmente por el estado y la Diputación de Tarragona.

Entre las actuaciones, se prevé el derribo de la escalera existente por tramos y se rehará la parte del techo afectada por el hundimiento en la primera planta. De la misma manera, se restituirá el falso techo de la planta baja, ya que, según el informe del consistorio, «las placas están muy afectadas por las humedades derivadas de la entrada de agua producida antes y después del hundimiento». Además, también se cambiará el alumbrado, «ahora inexistente» desde los años 1990.

Después de las obras, la idea principal del proyecto es volver a rehabilitar la sala por actividades nuevamente dirigidas por el Ayuntamiento, aunque resta el proceso de licitación para adjudicar a una empresa externa los trabajos de reforma.