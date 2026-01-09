La pagesía bloqueará el Puerto de Tarragona hasta el lunes: «Seguiremos porque el sector está harto»

Los campesinos bloquearon la entrada del Puerto de Tarragona desde las 10.00h de la mañana. Una setentena de tractores se han unido al corte|trozo este jueves.GERARD MARTÍ GERARD MARTÍ

El Gremio del Campesinado de la demarcación de Tarragona ha bloqueado el Puerto de Tarragona este jueves en una nueva protesta contra la reactivación de la firma del convenio de la Unión Europea con los países del Mercosur. El órgano europeo hace 25 años que propone el acuerdo histórico y que, de acuerdo con el gremio de la demarcación de Tarragona, comportará «una amenaza para los pequeños productores», tal como afirma una de las instituciones que han dado apoyo a los cortes, Unió de Pagesos.

Durante todo jueves, más de una setentena de vehículos han bloqueado la entrada en el Puerto de Tarragona a través de su principal acceso por la carretera A-27, después de salir con un reducido grupo en una marcha lenta empezada en l'Aldea. Fuentes del Puerto de Tarragona han asegurado que la salida de camiones se ha reducido «en un 47%», y se esperan más afectaciones hasta el próximo lunes si el acuerdo toma forma después de una disminución del 44,25% de la afluencia general durante el primer día de afectaciones. «Pensamos que se alargará y cada vez y hay más gente», aseguraba Ramon Rojo, portavoz de Revuelta Campesina, entidad organizadora de las protestas.

«Hemos cortado la entrada en el Puerto porque es un símbolo de entrada, salida y control de estos productos», afirmaba el portavoz. El acuerdo, que ya se detuvo el pasado mas de diciembre, ha sido reactivado por la Unión Europea calificándose de un acuerdo de «necesidad estratégica» y una forma de «diversificar la economía» ante las amenazas por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la China a través de la importación de productos del Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina.

Productos que, de acuerdo con el Gremio del Campesinado, «entran de manera ilegal en Europa» y podrían provocar «graves daños». El portavoz de Revuelta Campesina, sin embargo, afirma que después de intensas conversaciones durante el primer día de protestas, la Generalitat se ha «desmarcado» de la problemática. «Nosotros seguiremos, porque el sector está harto de lo que sufre», explicaba Rojo.

La entidad pedía disculpas a través de las redes sociales, resaltando que «el campesinado está luchando por la alimentación y la salud de todo el mundo». Los representantes del sector hacían referencia a la «necesidad de obtener un producto sano y de proximidad», exigiendo un «etiquetado claro y verídico, que no engañe al consumidor». El portavoz también explicaba que los cortes ya han empezado a extenderse por toda Cataluña y que «cada vez son más espontànis».

Por otra parte, las principales organizaciones catalanas representativas del sector del transporte de mercancías por carretera, CETCAT y la Coordinadora de Organizaciones de Transportistas (GACHO), han expresado su malestar por las protestas y exigido en la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica que «garantice el derecho a la libre circulación».

«Los transportistas volvemos a ser los rehenes de las legítimas reivindicaciones de los agricultores», indicaban, asegurando que «en los años 2024 y 2025» ya sufrieron «millones de euros en pérdidas» con «miles de transportistas retenidos en condiciones inhumanas sin posibilidad de volver a sus casas».

Efectos del acuerdo

A pesar de las protestas también de campesinos en Francia, Polonia e Italia, la Unión Europea está previsto que el acuerdo se firme este viernes en Bruselas. Les demandas de los campesinos se centran en «el cumplimiento de las Cláusulas Espejo», afirmaba la investigadora del Departamento de Economía de la URV, Victòria Soldevila. «Estas cláusulas pretenden que los productores agrícolas de América del Sur produzcan con las mismas restricciones que los campesinos locales», indicaba a la experta.

Después de la aprobación del pacto verde de la Unión Europea, las condiciones para los productores latinoamericanos los obligaban a cumplir requisitos estrictos de salubridad y control, «unas regulaciones muy difíciles de controlar, porque son países que producen sin cumplirlas», explicaba Soldevila. La experta también destacaba que «hay sectores, como el aceite y el vino, que podrían salir ganando, pero el vacuno, el porcino y el del arroz serían los más perjudicados».