La Pobla de Mafumet mejorará el espacio de la biblioteca municipal

El Ayuntamiento de la Pobla de Mafumet ha anunciado la necesidad de redacción del proyecto para mejorar las instalaciones de la biblioteca municipal. De acuerdo con el informe de necesidad, el equipamiento actual «se queda pequeño» a causa de la utilización del espacio del Casal Municipal como biblioteca por parte de los usuarios y usuarias. Unas instalaciones que presentan «muchas carencias», de acuerdo con el informe, y justifican la «necesidad e idoneidad» de la contratación de una empresa externa para construir un nuevo emplazamiento.

El objetivo es la redacción inicial del proyecto básico y de ejecución, la certificación de eficiencia energética, el estudio de seguridad y la documentación técnica de las instalaciones y sus necesidades por un total de 131.902 euros con IVA incluido.

La nueva biblioteca se ubicará en el edificio del local-café de la antigua Cooperativa Agrícola San Isidre en la calle Major número 13 y Calle Sant Joan número 8, que prevé rehabilitarse íntegramente desde su «cuerpo principal» y ampliarse parcialmente, de acuerdo con los parámetros urbanísticos actuales.

Según el informe publicado por el consistorio, el nuevo espacio prevé alojar la totalidad del programa funcional de la Biblioteca Municipal con espacios de consulta, lectura, actividades, trabajo interno y zonas polivalentes de uso comunitario. De momento, no hay plazos de ejecución previstos hasta la redacción del proyecto.