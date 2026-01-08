Constantí aprueba un presupuesto de 11,7 millones de euros y empezará las obras del Centro Cultural

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El gobierno municipal de Constantí ha aprobado un nuevo presupuesto de 11,7 millones de euros que aumentará las inversiones en un 2% durante el 2026. La propuesta ha sido aprobada con votos favorables del PSC, aunque ERC y VOX votaron en contra. El incremento con respecto al año pasado pretende llevar a cabo proyectos del gran plan de inversiones 2024-2030 propuesto por el consistorio, y que según afirman ya ha acabado, ejecutado o adjudicado «el 62% de las inversiones» previsto desde su inicio, entre los que se sitúa el Centro Cultural Polivalente.

El proyecto ha estado parado desde el año 2011 y se desencalló el pasado mes de junio de 2025. Después de aprobarse en el último pleno municipal del mes del pasado septiembre, se previó que las obras se llevaran a cabo durante el mes de diciembre. Ahora, a pesar del retraso, esta semana han empezado los trabajos previos de limpieza del solar, adecuación del terreno y dará inicio el comienzo de las obras durante los próximos días.

«Desde diciembre se han preparado y la sensación es muy positiva, queremos que sea un recinto muy polivalente», explicaba el alcalde de Constantí, Òscar Sánchez. Ahora, el Ayuntamiento aprovechará el esqueleto del edificio construit desde hace catorce años para continuar con las intervenciones por un valor total de 4,9 millones de euros, que prevé finalizarlo a mediados del 2027.

El alcalde destacaba también el gran plan de inversión que permanece activo, y que se seguirá desarrollando este año en una apuesta que define como «continuïsta». «Continuamos con la estructura de los últimos años, haciendo muchas inversiones y más que los gobiernos anteriores», subrayaba Sánchez. Una de las novedades del presupuesto es que no se incrementará la presión fiscal, que «actualmente es inferior en un 20% a los municipios de similar población, y presupuesto», según el informe de la Intervención Municipal.

Incremento

El consistorio también confirma que durante el 2025 se ejecutó «el 96,6% del presupuesto de operaciones corrientes de gasto y un 103,04% del pressupos de ingresos». De acuerdo con el Ayuntamiento, el grosor principal proviene de los impuestos directos, las tasas y las transferencias corrientes y el estado incrementará un 9,52% su ingrès en Constantí, hasta 230.000 euros. El IBI se mantendrá después de las reducciones hasta el 10% en los últimos dos ejercicios, concretamente sobre la tasa de residuos.

Los dos capítulos principales son los de personal, que se incrementará un 4,57% y los de bienes y servicios, que recibirá más de 5,8 millones de euros, suponiendo un aumento del 0,1%. En el apartado inversiones, se mantiene la parte del presupuesto que completan los 12 millones de euros del gran plan de inversión y paralelamente se destinarán 253.000 euros en «subvenciones a asociaciones y entidades educativas, culturales, deportivas, sociales y comerciales».

Por otra parte, durante el pleno se aprobó la Propuesta de aprobación del incremento del 2,5% del año 2025 y de un 1,5% para el año 2026 por las medidas urgentes sobre retribuciones en el ámbito del sector público.