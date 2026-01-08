Así están los pantanos de Tarragona tras un diciembre muy lluvioso: datos actualizados

Tras un mes de diciembre con precipitaciones por encima de la media y episodios de lluvia intensa en varios puntos de la demarcación, los principales embalses de la provincia de Tarragona muestran una recuperación desigual de sus reservas hídricas.

El estado de los pantanos de Tarragona



En el caso del pantano de Riudecanyes, la mejora es clara. Hace unos meses, a mediados de octubre, el embalse se encontraba en torno al 33% de su capacidad, después de haber perdido casi la mitad del agua acumulada durante la primavera. Tras las lluvias de diciembre, el pantano ha subido hasta el 52,5%, con 2,792 hectómetros cúbicos de agua.

Mapa con el estado del pantano de Riudecanyes.

La evolución del embalse de Siurana ha sido más moderada. Después del verano y el inicio del otoño, el pantano llegó a caer hasta alrededor del 13,7% de su capacidad. Actualmente, tras el episodio de lluvias, se sitúa en el 17,9%, con 2,146 hectómetros cúbicos, lo que supone una ligera recuperación, insuficiente por ahora para revertir del todo una situación que sigue siendo delicada.

Mapa con el estado del embalse de Siurana.

Muy distinta es la situación del pantano del Gaià, que continúa prácticamente en mínimos. En otoño ya se encontraba en valores cercanos al 1%, y las precipitaciones de diciembre apenas han tenido impacto. En estos momentos, el embalse está al 0,85 % de su capacidad, con 0,515 hectómetros cúbicos de agua, una cifra que confirma que la sequía sigue muy presente pese a las lluvias registradas en la demarcación.